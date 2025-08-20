FIFTY FIFTYムン・シャネル＆アテナ、ベトナム2人旅の様子を公開！「シーズン2も観たい」 | RBB TODAY

ガールズグループFIFTY FIFTYのムン・シャネルとアテナが忘れられない夏の思い出を作った。

ムン・シャネルとアテナは、FIFTY FIFTYのオリジナルコンテンツ『FIFTY TRIP』を通じて、愛らしい魅力が詰まったベトナム旅行の様子を公開した。

7月25日に第1話が配信されて以降、毎週金曜日に全4回にわたり放送された『FIFTY TRIP』では、休暇を利用して2人旅に出かけたムン・シャネルとアテナの充実の旅行記が盛り込まれ、ファンに癒しを与えた。

（写真＝ATTRAKT）

ベトナム・ニャチャンを訪れた2人は、計画性抜群のムン・シャネルが立てた綿密な計画に沿って、グルメ・スパ・ナイトマーケットなど現地の魅力を満喫した。さらに、ビーチでのアクティビティや砂漠ツアーまで楽しみ、夏休みを存分に充実させた。

（写真＝ATTRAKT）

このコンテンツでは、ステージ上では見られない2人の自然体の魅力も披露された。終始笑顔の絶えないスケジュールの中で、頼れるお姉さんと愛らしい妹のような本物の姉妹さながらの親密さも見せた。

さらに2人は、旅行中ずっと「TWENY」（ファンダム名）を象徴するぬいぐるみと一緒に過ごし、ファンへの特別な愛情を見せた。一緒に行けなかったメンバーへのお土産まで準備するなど、あふれる思いやりで心温まる姿を見せた。

今回の『FIFTY TRIP』は、単なる短い旅行Vlogではなく、高クオリティなオリジナルコンテンツとして、メンバーの多彩な姿を映し出すことに成功し、「シーズン2もぜひ観たい」「今年の夏、最高の旅行コンテンツ」「映像がとても綺麗で、クオリティがすごい」など、ファンからの熱い反響が寄せられている。

◇FIFTY FIFTYとは？

キナをはじめとするメンバーで構成され、2022年11月にアルバム『THE FIFTY』でデビューしたガールズグループ。当初は4人組で活動し、2023年2月に1stシングルアルバム『The Beginning: Cupid』をリリースすると、そのタイトル曲『Cupid』が大ヒット。米ビルボードのメインシングルチャート「HOT100」に25週連続チャートイン（最高順位17位）し、BLACKPINKが持っていた歴代K-POPガールズグループの連続チャートイン記録（8週連続）を大幅に更新して“中小芸能事務所の奇跡”と呼ばれた。しかし同年6月、メンバー全員が専属契約効力停止仮処分申請を提出して所属事務所と紛争し、最終的に3人が脱退してキナだけが残る結果に。キナに新しいメンバー4人（ムン・シャネル、イェウォン、ハナ、アテナ）を加えて5人組に生まれ変わり、2024年9月20日に新アルバムをリリースした。

