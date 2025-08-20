LE SSERAFIM・カズハ、ロングヘア卒業！破壊力抜群の“イメチェン”に反響「似合ってる」【PHOTO】 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのカズハが、新しいヘアスタイルで新たな魅力を披露した。

カズハは8月20日、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真には、自撮りをするカズハの姿が収められている。特に目を引くのは、イメチェンしたヘアスタイルだ。デビュー以来ロングヘアだったカズハは、肩までのミディアムヘアにスタイルを変え、新たな一面を見せた。

この投稿を見たファンからは「美しい」「ズハがミディアムに！」「似合ってる」「髪型素敵」といったコメントが寄せられている。

なお、カズハが所属するLE SSERAFIMは現在、ワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'」を開催中だ。同ツアーのアンコールとして、グループ初となる東京ドーム公演「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME」を11月18日・19日に行う予定だ。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。

