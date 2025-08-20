“韓国のカトパン”と呼ばれた元女子アナ、人気アイドル所属事務所と専属契約「家族になれて嬉しい」 | RBB TODAY

“韓国のカトパン”とも称された元アナウンサーでタレントのチェ・ヒが、新たな芸能事務所と契約した。

CUBEエンターテインメントは8月20日、チェ・ヒと専属契約を締結したことを発表した。

事務所は「安定した進行能力と多芸多才な魅力を兼ね備えたチェ・ヒの新しい挑戦をともにできて嬉しい。チェ・ヒが今後も多彩な分野で活躍できるよう、最善を尽くして支援する」と伝えている。

チェ・ヒは1986年7月18日生まれの39歳。2010年にケーブルチャンネルKBSNのスポーツアナウンサーとしてデビューし、野球番組のMCなどを務めたことから“野球女神”の愛称で親しまれた。2013年のフリー転向後も、タレントとして多くのバラエティ番組やラジオなどに出演している。

（写真＝CUBEエンターテインメント）チェ・ヒ

チェ・ヒは専属契約締結に際し、「CUBEの新しい家族になれて本当に嬉しい。多くの方により多様で魅力的な姿をお見せしたい。CUBEという心強い会社ができたので、より頻繁にお会いできることを期待して頑張りたい」とコメントしている。

CUBEエンターテインメントには現在、PENTAGON・シンウォン、i-dle、LIGHTSUM、NOWZといったアイドルのほか、パク・ミソン、イ・サンジュン、イ・ウンジ、キム・ミンジョン、キム・セロムなどのタレント、クォン・ウンビン、ムン・スヨン、ムン・スンユ、パク・ドハなどの俳優が所属している。

◇チェ・ヒ プロフィール

1986年7月18日生まれ。2010年、ケーブルチャンネルKBSNのスポーツアナウンサーとしてデビュー。知性派美人のイメージで多くの視聴者に愛され、特にMCを務めたKBS N『アイ・ラブ・ベースボール』を通じて“野球女神”と呼ばれた。2013年にフリーに転身。2019年より個人YouTubeチャンネルを開設し、これまでテレビでは見られなかった自然体や健康的なライフスタイルを公開するなど、クリエイターとしても注目を集めている。その美貌から、日本では“韓国のカトパン”とも称される。

