元バレー日本代表・迫田さおり、貯まった40万マイルを放置！スタジオ驚愕「世界2周いける」 | RBB TODAY

 元バレー日本代表・迫田さおり、貯まった40万マイルを放置！スタジオ驚愕「世界2周いける」
元バレー日本代表・迫田さおり、貯まった40万マイルを放置！スタジオ驚愕「世界2周いける」

　元バレーボール女子日本代表の迫田さおりが、19日放送の『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）に出演。航空会社のポイントを40万マイルを放置している現状を明かした。

　この日は「独身有名人のお金の失敗SP」と題し、ゲストがお金の使い方で失敗したことについて語っていた。地元が鹿児島の迫田は、「東京で1人がすごく寂しくて（実家に）頻繁に帰っちゃう。帰ったら帰ったで、甥っ子と姪っ子になんでも買ってあげちゃう」と打ち明けた。続けて「どんどんお金が飛んでいっちゃう。あとは交通費...マイルは貯まるんですけど。40万マイルくらい貯まってるんですけど」と語り、スタジオからは「えぇ～！」と驚きの声が上がった。

　明石家さんまが「40万マイルってどこまでいける？」と尋ねると、ゲストのえなりかずきが「時期にもよりますけど、ビジネスクラスで世界2周くらいいける」と言い、迫田は驚きの表情を見せた。するとたんぽぽ・河村エミコも食い気味に「エコノミークラスでよければ、ハワイ10回行けます」と語り、スタジオからは再びどよめきの声が上がった。

　迫田が「知らなくって。（マイルの）使い方」というと、えなりが「早く使わないと期限が来ちゃうから」とアドバイス。すると明石家さんまが「これから鹿児島行って帰るのも、一旦ハワイに行ってから鹿児島や」と冗談めかして提案し、スタジオは笑いに包まれた。


《アルファ村上》

