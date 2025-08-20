Stray Kids・フィリックス、韓国女優からの“ファン告白”に感動「温かい気持ちに…」 | RBB TODAY

Stray Kidsのフィリックスが、ある韓国女優から寄せられたファン心に深い感動を示し、温かな雰囲気を漂わせた。

8月19日、チャンビンとフィリックスが出演したYouTubeチャンネル「TEO」の『サロンドリップ2』が公開された。

番組MCのチャン・ドヨンが、Stray Kidsのトッテナム・ホットスパー・スタジアム公演に言及すると、フィリックスは「とても光栄でした。あれほど大きな会場で、多くのファンの皆さんの前でステージに立てたことは本当に感動的でした」と感想を語った。

サッカーファンとして知られるチャンビンは、「着いてすぐにロッカールームに行って、そこでハンドウォッシュも使ってみました」と明かし、笑いを誘った。フィリックスも、ジムを見て感嘆したと話し、サッカーの聖地での特別な経験に心躍らせた様子を伝えた。

さらにこの日フィリックスは、女優イム・スジョンが自身のファンであると語った過去の放送を見たことに触れ、「とても感動しました。温かい気持ちになりました」と伝え、注目を集めた。続けて、スモールトークが苦手だと悩むイム・スジョンとチャン・ドヨンに対し、「お二人とも上手だと思いました」とフォローし、和やかな空気を作り出した。

◇フィリックス プロフィール

2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。

