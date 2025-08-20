ONE OK ROCK・Taka＆Toruが作曲、ジヒョが作詞！TWICEの日本語新曲『Like 1』先行配信スタート | RBB TODAY

ガールズグループTWICEが、来る8月27日リリース予定の日本6thアルバム『ENEMY』から収録曲『Like 1』を先行配信し、同時にアニメーションムービーも公開した。

『Like 1』はONE OK ROCKのTakaとToruが作曲を手掛け、TWICEメンバーのジヒョが作詞をした楽曲だ。

作詞を手掛けたジヒョは「私たちはONE OK ROCKさんの⾳楽が⼤好きです。今回のアルバムは私がディレクションを担当しています。ロックやバンドテイストを作品のテーマにしていて、ONE OK ROCKさんに楽曲を提供してもらえたら素敵だなと思っていた中、快く快諾してくださって、今回このようなコラボレーションが実現して本当に嬉しかったです」と語った。

『Like 1』は疾走感あふれるバンドサウンドにのせて、“いつかは訪れる別れ”と“心の中で生き続ける美しい瞬間”を歌った。限りある時間と永久の時間の対比を、エモーショナルな描写で描いた美しい楽曲となっている。

音源先行配信に合わせて公開されたアニメーションムービーは、幼い頃から一緒に歩んできたイマジナリーフレンドとの別れを描いた内容となっており、楽曲の持つ世界観が表現されている。

TWICEは7月より6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。去る7月26～27日に約10万人を動員した京セラドーム大阪公演では『Like 1』も披露した。

今後は8月23～24日に愛知県のバンテリンドームナゴヤ、30～31日に福岡県のみずほPayPayドーム福岡、9月16～17日に東京都の東京ドームで公演を実施予定だ。

