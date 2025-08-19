まるで童話のプリンセス…ILLIT、ファッション誌で眩いビジュアル披露！日本活動への意気込みも【PHOTO】 | RBB TODAY

ILLITが眩いビジュアルを披露した。

8月19日、ILLITが撮影に参加したファッション誌『ELLE KOREA』は、9月号の表紙と雑誌カットを公開した。

今回の撮影は、デビュー以来数々の記録を打ち立ててきた5人の少女たちが、一つの空間に集い織りなした愛らしい瞬間を切り取ったもの。ILLITは、輝くジュエリーのように眩いビジュアルを披露しながら、まるで童話のワンシーンのような写真を完成させた。

（写真＝『ELLE KOREA』）上からイロハ、モカ、ミンジュ

撮影後のインタビューでは、3rdミニアルバム『Bomb』の活動を成功裏に終えたユナが、音楽を通じて伝えたい思いについてて、 「『Bomb』には『誰でも自分の可能性に気づけば魔法少女になれる』というメッセージを込めました。多くの方が共感し、慰めを受けてくださったように思います。これからも、より多くの方にポジティブなエネルギーを届けられる歌を歌いたいです」と語った。

ミンジュは日常の中でILLITの音楽を聴いてくれる人々へ「私も好きな音楽を聴いてポジティブなエネルギーを得ているように、ILLITの音楽を聴いてくださる方々にも、いつも力を出して希望を感じてもらえたら嬉しいです」と伝えた。

（写真＝『ELLE KOREA』）上からウォンヒ、ユナ

モカはいつも努力するメンバーたちを称賛し、「特定のメンバーだけを挙げることができないほど、みんながより大きな夢のために懸命に進んでいます。ステージの上で最も完成度の高いチームの姿をお見せするために、常に最善を尽くします」と抱負を明かした。

“友達のようなアイドル”と呼ばれることについて、ウォンヒは「とても気に入っている表現です。その言葉のおかげで、私自身もより気楽に大衆やGLLIT（ファン）の皆さんに近づけるようになりました」と愛情を伝えた。

（写真＝『ELLE KOREA』）ILLIT

またイロハは、ファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」を成功させ、9月には日本デビューを控えている心境を「これまでも少しずつ日本で活動してきましたが、これからはもっと多く活動していく予定です。音楽番組はもちろん、バラエティ番組にも出演してみたいです。メンバーそれぞれの魅力がしっかり伝われば嬉しいです」と明かし、期待感を高めた。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

■【写真】「えぐかわ」イロハ、超至近距離SHOT

■【写真】『セーラームーン』？モカ、アニメ級ビジュ

■【写真】お人形！ユナ、キュートな“くるくるヘア”