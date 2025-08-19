【独自】凶器を持って女性の自宅に？ UN出身チェ・ジョンウォン「恋人と別れる過程で…悔しい部分がある」 | RBB TODAY

グループUN出身の俳優チェ・ジョンウォンが、ストーカー容疑で立件されたことについて、立場を明らかにした。

チェ・ジョンウォンは8月19日、本紙『スポーツソウル』との単独インタビューで「警察で調査を受けたことは事実だ。だが、悔しい部分がある」と語った。

彼は、「現在交際している彼女と別れる過程で起きたことだ。ただし誤解がある。ストーカー行為をしたとか、自宅に凶器を持って行ったというのは事実ではない。警察の調査を通じてすべて明らかにした」と説明した。

同日、韓国SBSはソウル中部警察署が8月16日、普段から面識のある女性の自宅に凶器を持って押しかけるなどしたとして、チェ・ジョンウォンをストーキング犯罪の処罰などに関する法律違反の疑いで立件したと報じた。

（写真提供＝OSEN）チェ・ジョンウォン

報道によると、警察は被害女性に対して安全措置を取り、チェ・ジョンウォンのストーカー行為については緊急応急措置を申請し、ソウル中央地裁がこれを承認した。

緊急応急措置とは、加害者が被害者に100メートル以内で接近したり、携帯電話などの電気通信手段を通じて接触することを禁じる処置だ。これに違反した場合、1年以下の懲役または1000万ウォン（約100万円）以下の罰金刑に処される可能性がある。

一方で、チェ・ジョンウォンは、既婚女性である知人との不倫疑惑で物議をかもしたこともある。

女性の夫A氏は妻とチェ・ジョンウォンが不適切な関係を結んだと主張し、2023年2月にチェ・ジョンウォンを「不倫相手」とし、1億ウォン（約1000万円）相当の損害賠償請求訴訟を起こした。

チェ・ジョンウォンはこれを否定し、逆に名誉毀損容疑で警察に告訴状を提出するなど、法的攻防を続けている。

◇チェ・ジョンウォン プロフィール

1981年5月1日生まれ。2000年、キム・ジョンフンとともに男性デュオ「UN（ユーエヌ）」としてデビュー。『Gift』『Pado』『My love My bride』など数多くのヒット曲を発表して名前を知らせた。グループ解散後、2005年のドラマ『震える胸』を皮切りに俳優として活動。ドラマ『マイ・シークレット・ホテル』『奥様はサイボーグ』『先輩、その口紅塗らないで』などに出演した。

■「トイレを借りただけ」チェ・ジョンウォンと不倫疑惑の女性が反論

■“中絶強要・飲酒運転”で物議…姿を消したUN出身キム・ジョンフン、日本活動をアピール

■日本ファンを“食い物”に？物議をかもし韓国を追われた韓流スターが日本をターゲットに絞るワケ