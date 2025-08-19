ASTRO・チャウヌ、軍隊でも“顔天才”健在!?新たな目撃談が話題「兵士たちが食器抱えて殺到」 | RBB TODAY

軍服務中のASTRO・チャウヌの近況が、再び話題を集めている。

チャウヌは7月28日、忠清南道・論山（チュンチョンナムド・ノンサン）の陸軍訓練所に入所し、基礎軍事訓練を受けている。

8月13日、陸軍訓練所のホームページを通じて公開された写真で、チャウヌは真っ直ぐな姿勢と緊張感漂う表情を見せ、注目を集めた。ベレー帽と軍服を完璧に着こなし、“顔天才”の威厳をそのまま見せつけた。

（画像＝YouTubeチャンネル「CHAEUNWOO」）チャウヌ

さらに8月19日、韓国のオンラインコミュニティにはチャウヌに関する新たな目撃談が寄せられた。あるネットユーザーは「上司の息子が（チャウヌの）同期として入隊したが、その週は皿洗い担当だった。ところが兵士たちが顔を見たくて、食器をみんなチャウヌにだけ持って行ったそうだ」と伝えた。

これに先立ち、他のコミュニティでも「チャウヌが洗浄槽で一生懸命皿洗いをしている姿を見た」という炊事兵の証言や、「教会に行ったら助教が『見つめないでください、人間ですから』と言っていた」というエピソードが拡散し、話題を集めていた。

なおチャウヌは訓練を終えた後、陸軍軍楽隊で服務する予定で、除隊日は2027年1月27日とされている。

入隊前の最後のファンミーティングで「みなさんのおかげで幸せに行ってきます。必ずまた会いましょう」と約束したチャウヌは、軍生活でも“イケメンアイドル”らしい存在感を発揮しており、ファンからの応援が続いている。

（記事提供＝OSEN）

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』（MBC）。

■【写真】チャウヌ、訓練所での凛々しい近況写真

■【写真】「助けて」チャウヌ、入隊早々弱音？

■【画像】チャウヌの弟、4秒出演で“イケメンすぎる”と話題