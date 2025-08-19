デビューから3カ月で活動休止、その6カ月後に…izna、ユン・ジユンのグループ脱退を公式発表【全文】 | RBB TODAY

ガールズグループizna（イズナ）のメンバー、ユン・ジユンが脱退した。

8月19日、所属事務所WAKEONEが公式立場を発表し、「ユン・ジユンは健康上の理由で長い間、慎重に悩んだ末、チーム活動を締めくくることになった」と伝えた。

所属事務所は「ユン・ジユンは今年初めから休養と回復に専念しており、その過程で当社とアーティストは今後の活動方向について深く議論を重ねた」とし、「その結果、健康を最優先に考え、チーム活動を終了することに決定した」と説明した。

ユン・ジユンは今年2月、健康上の理由で活動を休止していた。

所属事務所は「iznaは今後6人体制で活動を続けていく予定」とし、「良いステージでお応えできるよう最善を尽くす」と述べた。

（写真提供＝OSEN）ユン・ジユン

オーディション番組『I-LAND2:N/a』を通じて結成されたiznaは、2024年11月25日に1stミニアルバム『N/a』を発表してデビューした。

WAKEONEの公式立場全文は、以下の通り。

◇

こんにちは、WAKEONEです。

いつもiznaを大切に思い、愛してくださるファンの皆さまに心より感謝申し上げます。メンバー、ユン・ジユンの今後の活動についてご案内いたします。

ユン・ジユンは健康上の理由で長い間、慎重に悩んだ末、チーム活動を締めくくることになりました。ユン・ジユンは今年初めから休養と回復に専念しており、その過程で当社とアーティストは今後の活動方向について深く議論を重ねました。その結果、健康を最優先に考え、チーム活動を終了することに決定しました。

これに伴い、iznaは今後6人体制で活動を続けていく予定です。

突然の知らせでファンの皆さまにご心配をおかけすることになり、申し訳なく思っております。iznaが良いステージでお応えできるよう最善を尽くしてまいります。

今後もさらに成長していくiznaへの皆さまの温かいご声援とご愛情をお願い申し上げます。

◇izna プロフィール

2024年4月から7月にかけて放送されたMnetのオーディション番組『I-LAND2:N/a』を通じて結成されたガールズグループ。グループ名には、予測不能な多様性を表す「N」と、無限の可能性を表す「α」を組み合わせ、「いつでも、どこでも、何でも―すなわち、それは自分（N/α）」という意味が込められている。韓国出身のパン・ジミン、ユン・ジユン、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ、日本出身のマイ、ココの計7人が所属。2024年11月25日に1stミニアルバム『N/a』を発表してデビューした。2025年8月にユン・ジユンが脱退し、6人体制に。

