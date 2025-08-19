BTSの所属事務所HYBE、渋谷で体験型オーディションPOP-UP開催！“応募者からアーティスト”までの旅を疑似体験 | RBB TODAY

HYBE MUSIC GROUPは現在、オンラインにて8レーベル合同オーディション「HYBE MUSIC GROUP AUDITION」の応募を受け付けている。その一環として、8月27日から30日の4日間、東京・渋谷で体験型イベント「2025 HYBE MUSIC GROUP AUDITION POP-UP」を開催する。

このポップアップは「We believe in you - your journey begins now.（私たちはあなたの可能性を信じています。あなたの旅はここから始まります）」というメッセージのもと、誰もが“アーティストへの道のり”を疑似体験できる特別なイベントとして企画された。オーディション参加の有無にかかわらず入場可能で、記念品のプレゼントも用意されている。

「2025 HYBE MUSIC GROUP AUDITION POP-UP」は、8月27日から30日までの4日間、午前11時から午後7時まで開催される。入場は無料で、事前予約または当日受付で参加できる。会場は渋谷のMIL 2ND、MIL GALLERY。

HYBE JAPAN

体験プログラムは、来場者が「応募者」から「練習生」、そして「デビュー直前のアーティスト」へと成長していくストーリーに沿って構成されている。

まずMIL 2NDでは「JOIN HYBE」と題し、練習生IDカードを発行してアーティストへの第一歩を踏み出すことができる。さらに、先輩アーティストの情熱に触れながら各レーベルの個性や方向性を体感できる。

続いてMIL GALLERYでは「MEET HYBE」として、スタンプラリーやガチャ、メッセージウォールといった体験型コンテンツを通じて、自分に合ったレーベルの魅力を発見できる。さらに、デビューの瞬間をイメージしたフォトブースで撮影できるほか、会場内に設置されたオーディション応募ブースからそのまま挑戦へ進むことも可能だ。

「We believe in you」というメッセージとともに、自分の可能性を広げられる特別な場として「HYBE MUSIC GROUP AUDITION POP-UP」への来場が期待される。

なお、合同オーディション「HYBE MUSIC GROUP AUDITION」は、一度の応募でHYBE GROUPの8レーベルにエントリーできる仕組みだ。参加レーベルはBIGHIT MUSIC、BELIFT LAB、SOURCE MUSIC、PLEDIS Entertainment、KOZ ENTERTAINMENT、ADOR、YX LABELSの7つに加え、グラミー賞を4度受賞したプロデューサー、ライアン・テダーが参加する「HYBE X RYAN TEDDER」だ。

応募期間は7月14日～9月7日までで、公式ウェブサイトを通じてオンラインで応募を受け付けている。対象は2007年以降に生まれた満11歳から19歳までの人で、性別・国籍・居住地は問わない。応募可能な分野はボーカル、ラップ、ダンス、ビジュアル、プロデュースなど幅広い。

