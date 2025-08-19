Red Velvet・ジョイ、美背中を大胆に公開！海辺で披露したしゃがみSHOTは「人魚姫」のよう【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループRed Velvetのメンバー、ジョイが爽やかな魅力を存分に披露した。

去る8月17日、ジョイは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「Love Splash！」という言葉と緑色のハートの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ジョイの1stソロミニアルバム『From JOY, with Love』のコンセプト写真の撮影の裏側を捉えたものである。『Love Splash』は同アルバムの収録曲の名前である。

写真のなかのジョイは、鮮やかなミント色の水着に白いレースのミニスカートを合わせている。彼女は、背中が大胆に開いたトップスで健康的な美しさを見せたり、海のなかに入って身体を張った撮影に挑んだりしている。

投稿を目にしたファンからは、「人魚姫ジョイだ」「一生可愛い」「甘酸っぱくて爽やか」といった反応が寄せられていた。

なお、ジョイは8月18日に1stソロミニアルバム『From JOY, with Love』をリリースした。

◇ジョイ プロフィール

1996年9月3日生まれ。SMエンターテインメントで2年6カ月の練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。グループではリードボーカルとリードラッパー担当。メンバーの中で最も身長が高く、清純なビジュアルと長い手足からなる抜群のスタイルで大きな人気を集めている。2021年8月には4歳年上の歌手Crushとの熱愛を認め、話題となった。

