SUPER JUNIOR、日本を含む世界14地域でソウル公演の上映が決定！デビュー20周年を特別に | RBB TODAY

ボーイズグループSUPER JUNIORの単独コンサートが世界14地域の劇場で上映される。

来る8月22～24日、SUPER JUNIORはソウル松坡（ソンパ）区KSPO DOMEで開催される公演でデビュー20周年記念ツアー「SUPER SHOW 10」の幕を開ける。同公演は、ファンの熱い声援のなかで素早く全席完売を記録した。

これに対し、残念ながら会場を訪れることができないファンの問い合わせが殺到し、22日の公演が韓国を含め、日本、香港、マカオ、インドネシア、マレーシア、タイ、台湾、メキシコ、イギリス、スペイン、デンマーク、サウジアラビア、アラブ首長国連邦まで、世界14地域の劇場で上映が確定し、SUPER JUNIORのパワーを再び実感させた。

（写真＝SMエンターテインメント）SUPER JUNIOR

また、「SUPER SHOW 10」は劇場上映だけでなく、23～24日の公演がBeyond LIVEとWeverseを通じて、オンラインで生中継される予定なので、より多くのファンがお茶の間で公演を臨場感いっぱいに観覧し、SUPER JUNIORのデビュー20周年を一緒に祝い、意味のある時間を過ごすことができる見通しだ。

SUPER JUNIORは「SUPER SHOW 10」の開幕を控え、ファンと一緒に楽しむ特別な「SUPER WEEK」を準備した、SUPER JUNIORの公式YouTubeチャンネルで歴代の「SUPER SHOW」を順次配信し、新しいコンサートに対する期待感を高めている。

（記事提供＝OSEN）

