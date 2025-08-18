『プデュ48』で宮脇咲良らを指導したダンサー・May J Lee、9月に結婚へ「新しい旅を始めます」 | RBB TODAY

ダンサーのMay J Lee（メイジェイ・リー／本名イ・ジヒョン）が人生の第2幕を迎える。

May J Leeは8月16日、自身のインスタグラムを通じて「こんにちは、May J Leeです。人生を共に歩んでいきたい人ができました」と結婚を発表した。

この日、彼女は「今年9月、私たちの新しい旅を始めようと思います。これまで送ってくださった愛と応援に感謝し、温かい気持ちで祝福していただけたら大きな力になると思います」と伝えた。

併せて公開された写真には、婚約者の手を握るMay J Leeの後ろ姿や、指輪を受け取って明るく微笑む様子が収められている。

（写真＝May J Lee Instagram）

May J Leeはこれまで、歌手パク・ジェボムの『All I wanna do』のステージや振付映像でダンサーとして活躍し名を広めた。その後、IZ*ONEを輩出したMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』にダンストレーナーとして出演し、注目を集めた。

May J LeeのSNS全文は以下の通り。

◇

こんにちは、May J Leeです。

人生を一緒に歩んでいきたい人ができました！今年9月、私たちの新しい旅を始めようと思います。

これまで送ってくださった愛と応援に感謝し、温かい気持ちで祝福していただけたら大きな力になると思います。

■【写真】韓国歌手、“キス3秒前”のウェディングフォト

■【写真】「性行為じゃん」発言で炎上した韓国ダンサーの水着姿

■【画像】“18歳年上”の韓国俳優と結婚した日本人女性…「アイドルかと思った」