「こんなに無礼な日本人俳優は初めて」の声もあったが…佐藤健、韓国でファンミーティング決定 | RBB TODAY

人気俳優の佐藤健が韓国で初のファンミーティングを行う。

TAKIELエンターテインメントは11月8日、ソウル江西（カンソ）区のKBSアリーナで「TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR in SEOUL」を開催すると発表した。

今回のファンミーティングは、佐藤健がNetflixドラマ『グラスハート』の劇中バンド「TENBLANK」のメンバーとして参加するソロアジアツアーの一環だ。アジアツアーはソウル、台北、香港、バンコクの4都市で行われる。

公演当日、佐藤健はTENBLANKのメンバーとしてライブステージを披露し、ファンと率直な対話を交わしながら特別な思い出を作る予定だ。

Netflixオリジナルシリーズ『グラスハート』は、天才音楽家が率いるバンド「TENBLANK」の成長記を描いた作品。佐藤健は主演だけでなく、企画とエグゼクティブプロデューサーも務め、話題を集めた。

（画像提供＝TAKIEL）佐藤健

『グラスハート』は7月31日の公開以降、日本Netflix週間シリーズランキングで1位を記録し、グローバルTOP10（非英語作品）でも8位に入り、熱い反応を得ている。

作品の熱気は音楽チャートにもつながった。ドラマOSTであるTENBLANKのアルバム『Glass Heart』は、日本をはじめ台湾、香港、タイなどでiTunesトップアルバムチャート1位を獲得し、アジア各国で愛されている。

一方、佐藤健は7月22日、歌手カンナムのYouTubeチャンネル「となりのカンナミ」に出演した際、年上のカンナムにタメ口で話しかけ、一部の韓国ユーザーから批判的な反応が寄せられたことがある。

佐藤健のソウルファンミーティングのチケットは、9月8日午後8時からチケットリンクで予約可能だ。

■「こんなに無礼な日本人俳優は初めて」佐藤健の“タメ口騒動”が韓国の反発を招いたワケ

■佐藤健は叩かれ、あの韓国俳優は“退場” 急接近する日韓エンタメ業界に「成長痛」

■佐藤健、韓国で年上歌手に“失礼”連発？ユーチューブ出演動画の態度が物議