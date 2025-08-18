子役出身女優キム・ソヒョン、『星から来たあなた』チョン・ジヒョン設立の新事務所と専属契約！ | RBB TODAY

女優のキム・ソヒョンが、女優チョン・ジヒョンが設立した所属事務所と歩みを共にする。

所属事務所PEACHY（ピーチカンパニー）は8月18日、キム・ソヒョンと専属契約を締結したと発表した。これによりキム・ソヒョンは、前事務所から続くチョン・ジヒョンとの縁を引き継ぐことになった。

この日PEACHYは、キム・ソヒョンが今後演技活動に専念できるよう積極的に支援し、彼女ならではの魅力を存分に発揮できる活動を展開していく計画だと明らかにした。

キム・ソヒョンは子役時代から幅広い演技スペクトラムと安定した演技力を武器に、大衆から多くの愛を受けてきた。26歳にしてデビュー17年目を迎えるベテラン女優だ。

これまでにドラマ『ラジオロマンス～愛のリクエスト～』『恋するアプリ Love Alarm』『ノクドゥ伝～花に降る月明り～』『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』などで、多彩なキャラクターを自分だけの色で表現し、独自の存在感を証明してきた。

特に最近放送終了したドラマ『グッドボーイ』では、射撃金メダリストであり強力特殊チームの警部補チ・ハンナ役を演じ、物語を牽引。芯のあるキャラクターの内面を立体的に描き出すと同時に、迫力あるアクション演技で視聴者の目を釘付けにした。

このように作品ごとに唯一無二の存在感を発揮してきたキム・ソヒョンが、PEACHYと共に新たなスタートを切ったことで、今後どのような姿を見せてくれるのか期待が高まっている。

◇キム・ソヒョン プロフィール

1999年6月4日生まれ。6歳の頃から子役として数多くのドラマに出演し、2008年のドラマ『伝説の故郷』で正式デビューした。2012年、ドラマ『太陽を抱く月』の出演で知名度を上げ、キム・ユジョン、キム・セロンとともに韓国芸能界の「3大子役」と呼ばれた。『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』にコン・ユの妹役（前世）で出演。アニメ映画『君の名は。』の韓国語吹き替え版ではヒロイン・宮水三葉役の声を担当している。最近の主演作に『仮面の王 イ・ソン』『恋するアプリ Love Alarm』『ノクドゥ伝～花に降る月明り～』『月が浮かぶ川』（原題）など。

