“韓国で最も美しい女優”キム・テヒ、夫と変わらずラブラブ！微笑ましいコメントに注目 | RBB TODAY

歌手RAINと女優キム・テヒ夫妻が変わらない愛情を見せ、ファンを微笑ませた。

去る8月11日、キム・テヒは自身のインスタグラムを通じて約2年ぶりに近況を伝えた。

彼女は、「『バタフライ～追う者と追われる者～』のおかげで、あまりにも久々に行ったニューヨーク。めいがおすすめしてくれたリトルアイランドでゆったりと散歩し、ニューヨークに住む大学の友人とソーホーの流行りのカフェで騒がしくおしゃべりし、20年前に初めて広告を撮影したブルックリン橋は依然として美しいと感嘆しました」という文章とともに、ニューヨーク旅行の写真を公開した。

写真のなかのキム・テヒは、Tシャツと白いズボンを合わせたカジュアルなスタイルで、ニューヨークの街と公園を歩きながら余裕を満喫していた。

コーヒーを持ってカフェで休息を取ったり、夜景を鑑賞しながら笑顔で過ごしたりする姿で、依然として清純で優雅な魅力を披露した。20年前、思い出の場所を再び訪れた感慨深い表情も目を引いた。

特に、年を重ねても変わらない美貌がファンの感嘆を誘った。「20代のときと同じだ」「女神は依然として女神」などのコメントが続き、熱い反応を引き出した。

キム・テヒは続けて、「動画は初めて投稿すると思います！補正もして音楽もつけたいですが、やり方がよくわかりません」という文章とともに、ニューヨークの夜景の動画を公開した。

これに対し、夫のRAINは「教えてあげます。家に来てください」という茶目っ気たっぷりのコメントを残し、甘い関係性を見せた。

ファンは「夫婦最高」「コメントから愛が感じられる」と微笑ましさを表した。

なお、RAINとキム・テヒは、2011年に広告撮影をきっかけに交際を始め、2013年1月1日に熱愛を公式に認めた。

2017年1月17日、RAINが直筆の手紙で結婚を発表し、同年1月19日、ソウルにある聖堂で結婚式を挙げた。その後、2017年10月に長女、2019年に次女が生まれ、幸せな家庭を築いている。

◇キム・テヒ プロフィール

1980年3月29日生まれ。“韓国で最も美しい女優”との異名を持つ。2003年にチェ・ジウと共演したドラマ『天国の階段』に出演したことで日本でもその名が知られる。2006年には飲料水「新・爽健美茶」のCMキャラクターを、2011年にはフジテレビ系ドラマ『僕とスターの99日』で西島秀俊とともにダブル主演を務めた。2017年に歌手RAIN（ピ）と結婚し、同年に第一子（女児）、2019年9月に第二子（女児）を出産している。

