Stray Kids、新曲コンセプトは近未来のスポーツ？『CEREMONY』の豪華MVティザー公開 | RBB TODAY

ボーイズグループStray Kidsが新曲『CEREMONY』のミュージックビデオティザーを初めて公開した。

来る8月22日、Stray Kidsは4thフルアルバム『KARMA』をリリースする。

去る8月15日、所属事務所JYPエンターテインメントは公式SNSにタイトル曲『CEREMONY』のミュージックビデオティザーを初めて公開し、1週間後に迫ったカムバックへの期待を高めた。

ミュージックビデオのティザーは、近未来の2081年を背景にした新アルバムのトレーラーの延長線にある。

2074年から2080年までそれぞれ「KARMA SPORTS」のチャンピオンとして「2081 KARMA SPORTS」の参加資格を持つメンバーたちが、再度優勝するためについに姿を現した。

トロフィーが壁面を彩る古風な書斎にいるフィリックス、煌びやかに輝く金メダルを首にかけたアイエン、派手なジャケットを着てリングのうえに立つチャンビン、マーチングバンドとサポーターの間にバンチャンが登場した。

（写真＝JYPエンターテインメント）バンチャン

続けて、トレーラーで弾いたボールを持って現れたハン、レーシングジャケットを着て余裕のある表情をして見せるリノ、猛烈に走り続けるヒョンジン、そしてホッケーのヘルメットをかぶったスンミンまで、8人のメンバーがそれぞれの特色あるキャラクターに扮し、今後のストーリーに対する好奇心を刺激している。

Stray Kidsのミュージックビデオならではの洗練された映像美も際立っている。規模の大きさが感じられる未来的なコンピューターグラフィックアートワークと演出力が見る人を圧倒する。

特に、『CEREMONY』の音源の一部がともに公開され、最後まで期待を高めている。強烈でパワフルなビートのうえに、何かを祝ったり記念したりするときに使う表現「Hip hip hooray」が力強く響き渡る。

なお、Stray Kidsの4thフルアルバム『KARMA』は8月22日13時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

