“脇腹タトゥー”も大胆披露…女優ハン・ソヒ、ヒョウ柄ドレスで放つ色香と圧巻美貌【PHOTO】 | RBB TODAY

女優ハン・ソヒが、脇腹のタトゥーを惜しげもなく披露した。

8月13日、ハン・ソヒは自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、スポーツウェア風のゆったりとしたトップスにバミューダパンツ、厚底ブーツを合わせ、バイクにまたがって余裕のある表情を見せるハン・ソヒの姿が収められている。はっきりとした繊細な目鼻立ちは、どんな服を着ても華やかさを放っており、むしろ彼女が追求する雰囲気を一目で感じさせるファッションだった。

また、ハン・ソヒは自身の横顔を収めた写真も公開。脇腹が大きく開いたヒョウ柄のドレスを着て、夕日を背景にロングヘアをなびかせている。どこか妖艶な雰囲気と、ドレスからあらわになった脇腹のタトゥーが視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「本当にハン・ソヒのようなタトゥーアンバサダーはいない」「とてもきれい」「可愛いのにカッコいい」など、さまざまな反応が寄せられた。

なお、ハン・ソヒは親友の女優チョン・ジョンソと共に主演を務めた映画『プロジェクトY』（原題）で、トロント国際映画祭に姿を見せる予定だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山（ウルサン）出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡～Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム：偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

