欧州1年目から「10番」託され結果を残すも…消えた韓国大型ストライカーが遂に帰還、1年3カ月ぶりに登録 | RBB TODAY

復帰戦は次回に持ち越されたが、チョ・ギュソンがチームに帰還した。

チョ・ギュソンは8月15日（日本時間）、所属するミッティランのホームで行われたUEFAヨーロッパリーグ（UEL）予選3回戦第2戦、フレドリクスタFK（ノルウェー）戦の出場メンバーに名を連ねた。ただし、この日はピッチには立たなかった。

それでも、実に1年3カ月ぶりに試合会場に姿を見せたことでクラブとサポーターは歓喜。ミッティランは公式SNSにスタジアムに現れたチョ・ギュソンの写真を投稿し、「Welcome Back Cho」とコメント。試合前にはファンに挨拶する姿も掲載し、その復帰を歓迎した。

チョ・ギュソンは2022年カタールW杯グループステージのガーナ戦で2得点を挙げ、一躍ブレイク。190cm近い長身とフィジカルを生かしたプレー、そして端正なルックスも相まって、ピッチ内外で人気を集めた。

2023年夏にはデンマークのミッティランへと移籍し、25歳で欧州初挑戦。加入初年度から背番号「10」を託され、リーグ戦30試合で12ゴール4アシストを記録し、その期待に応えてみせた。

（写真＝ミッティランSNS）チョ・ギュソン

国内リーグからW杯、そして欧州挑戦と順調なキャリアを歩んでいるように見えたが、思わぬ落とし穴が待っていた。初年度終了後のオフに膝の手術を受けた際、輸血過程で血液感染が発生し、合併症を発症。リハビリと回復に専念せざるを得ず、2024-2025シーズンは公式戦出場ゼロに終わった。この間、韓国代表からも遠ざかり、最後の出場は昨年3月26日のタイ戦だった。

そうした紆余曲折を経て迎えた今回の復帰。出場は叶わなかったものの、クラブやサポーターに大きな期待を抱かせる一歩となった。

また、この復帰は2026年北中米W杯を1年後に控えた韓国代表にとっても朗報だ。現代表ではオ・ヒョンギュ（ヘンク）、チュ・ミンギュ（大田ハナシティズン）らがセンターフォワードの座を争っているが、ここにチョ・ギュソンが加わればレギュラー争いはさらに激化するだろう。

なお、ミッティランはこの試合に2-0で勝利し、2戦合計5-1でプレーオフ進出を決めている。

