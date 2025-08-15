出口夏希、海外オフショの水玉ワンピが可愛すぎと評判 | RBB TODAY

出口夏希が『andGIRL』2025年夏号の表紙に登場！ 涼やかな夏の装いを披露 | RBB TODAY
女性向けファッション誌『andGIRL』（DONUTS）の2025年夏号が、6月6日に発売された。今号は通常版の表紙を出口夏希が、特別版の表紙をHey! Sɑy! JUMPの中島裕翔が飾っている。
出口夏希の至近距離ショットが「ビジュやべえ」「かわいいの天才」！ 私服も“尊い”と話題に | RBB TODAY
「ビジュやべえ」「かわいいの天才」「この顔になりたかった」――これらの反響は、出口夏希のインスタグラムに寄せられたもの。21日にアップされた至近距離ショットが、ネット上で注目を集めている。
10日、出口夏希が自身の公式インスタグラムを更新し、海外で過ごすオフショット写真を公開した。
投稿では、緑豊かな公園で赤いキャミソール姿のままシートに横たわるショットや、自由の女神を収めた一枚、水玉模様のワンピースで街に繰り出す姿などを披露。あどけない可愛らしさと、上品で大人びた雰囲気を併せ持つ美しい写真が多数収められている。
この投稿には「ボブめちゃ可愛い！」「なになになになに？！？！？可愛すぎるんですけど!!!」「かわいすぎる、、、、出口夏希様が世界に見つかっていく！！！！！」といったコメントが寄せられている。