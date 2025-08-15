 出口夏希、海外オフショの水玉ワンピが可愛すぎと評判 | RBB TODAY
出口夏希、海外オフショの水玉ワンピが可愛すぎと評判

出口夏希（写真は出口夏希の公式インスタグラムから）
　10日、出口夏希が自身の公式インスタグラムを更新し、海外で過ごすオフショット写真を公開した。

出口夏希（写真は出口夏希の公式インスタグラムから）

　投稿では、緑豊かな公園で赤いキャミソール姿のままシートに横たわるショットや、自由の女神を収めた一枚、水玉模様のワンピースで街に繰り出す姿などを披露。あどけない可愛らしさと、上品で大人びた雰囲気を併せ持つ美しい写真が多数収められている。

出口夏希（写真は出口夏希の公式インスタグラムから）
出口夏希（写真は出口夏希の公式インスタグラムから）

　この投稿には「ボブめちゃ可愛い！」「なになになになに？！？！？可愛すぎるんですけど!!!」「かわいすぎる、、、、出口夏希様が世界に見つかっていく！！！！！」といったコメントが寄せられている。

出口夏希（写真は出口夏希の公式インスタグラムから）
出口夏希（写真は出口夏希の公式インスタグラムから）

《平木昌宏》

