「鬼滅の刃 無限城編 第一章」竈門炭治郎&冨岡義勇vs猗窩座！ 死闘の一端収めた“決戦CM第1弾” | RBB TODAY

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』より、本編映像を使用したCM「決戦CM第1弾～竈門炭治郎＆冨岡義勇vs猗窩座～」が公開された。竈門炭治郎と冨岡義勇、猗窩座が繰り広げる死闘の一端を垣間見ることができる映像だ。
『鬼滅の刃』は、集英社「ジャンプコミックス」より全23巻が刊行され累計発行部数は2億2000万部を突破する、吾峠呼世晴によるマンガを原作とするアニメだ。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すべく＜鬼殺隊＞へと入隊し、鬼との戦いに身を投じる物語を描く。人と鬼の切ない物語に鬼気迫る剣戟、魅力的なキャラクター、そして時折描かれるコミカルなシーンが人気を呼ぶ。
ufotableがアニメーション制作を手掛けるアニメは、2019年4月の『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』を皮切りにシリーズ展開してきた。『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』は三部作として制作されることが決定しており、「第一章 猗窩座再来」が7月18日に公開を迎えた。鬼の根城「無限城」を舞台に、”鬼殺隊”と”鬼”の最終決戦が繰り広げられる。さらに、フジテレビ系関東ローカルでは8月15日まで、本作へと続く『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』の再放送が行われている。
このたびの「決戦CM第1弾～竈門炭治郎＆冨岡義勇vs猗窩座～」はそんな『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』より、本編映像を使用したCMとなる。それぞれのセリフ入りで、竈門炭治郎と冨岡義勇、猗窩座が繰り広げる死闘の一端を垣間見ることができる。決戦の行方はぜひ、スクリーンで見届けよう。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は現在公開中。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
公開中
【スタッフ】
原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプ コミックス刊）
監督：外崎春雄
キャラクターデザイン・総作画監督：松島 晃
脚本制作：ufotable
サブキャラクターデザイン：佐藤美幸・梶山庸子・菊池美花
プロップデザイン：小山将治
美術監督：衛藤功二
撮影監督・フィニッシング演出監督：寺尾優一
３Ｄ監督：西脇一樹
色彩設計：大前祐子
編集：神野 学
音楽：椎名 豪・梶浦由記
主題歌：Aimer「太陽が昇らない世界」(SACRA MUSIC / Sony Music Labels Inc.)・LiSA「残酷な夜に輝け」(SACRA MUSIC / Sony Music Labels Inc.)
総監督：近藤 光
アニメーション制作：ufotable
配給：東宝・アニプレックス
【キャスト】
竈門炭治郎：花江夏樹
竈門禰豆子：鬼頭明里
我妻善逸：下野 紘
嘴平伊之助：松岡禎丞
栗花落カナヲ：上田麗奈
不死川玄弥：岡本信彦
冨岡義勇：櫻井孝宏
宇髄天元：小西克幸
時透無一郎：河西健吾
胡蝶しのぶ：早見沙織
甘露寺蜜璃：花澤香菜
伊黒小芭内：鈴村健一
不死川実弥：関 智一
悲鳴嶼行冥：杉田智和
猗窩座（上弦の参）：石田 彰
※ 禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記。
※ 鬼舞辻無惨の「辻」は点一つのしんにょうが正しい表記。
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable