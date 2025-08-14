「鬼滅の刃 無限城編 第一章」竈門炭治郎&冨岡義勇vs猗窩座！ 死闘の一端収めた“決戦CM第1弾” | RBB TODAY

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』より、本編映像を使用したCM「決戦CM第1弾～竈門炭治郎＆冨岡義勇vs猗窩座～」が公開された。竈門炭治郎と冨岡義勇、猗窩座が繰り広げる死闘の一端を垣間見ることができる映像だ。

『鬼滅の刃』は、集英社「ジャンプコミックス」より全23巻が刊行され累計発行部数は2億2000万部を突破する、吾峠呼世晴によるマンガを原作とするアニメだ。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すべく＜鬼殺隊＞へと入隊し、鬼との戦いに身を投じる物語を描く。人と鬼の切ない物語に鬼気迫る剣戟、魅力的なキャラクター、そして時折描かれるコミカルなシーンが人気を呼ぶ。

ufotableがアニメーション制作を手掛けるアニメは、2019年4月の『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』を皮切りにシリーズ展開してきた。『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』は三部作として制作されることが決定しており、「第一章 猗窩座再来」が7月18日に公開を迎えた。鬼の根城「無限城」を舞台に、”鬼殺隊”と”鬼”の最終決戦が繰り広げられる。さらに、フジテレビ系関東ローカルでは8月15日まで、本作へと続く『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』の再放送が行われている。

このたびの「決戦CM第1弾～竈門炭治郎＆冨岡義勇vs猗窩座～」はそんな『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』より、本編映像を使用したCMとなる。それぞれのセリフ入りで、竈門炭治郎と冨岡義勇、猗窩座が繰り広げる死闘の一端を垣間見ることができる。決戦の行方はぜひ、スクリーンで見届けよう。

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は現在公開中。

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』

公開中

【スタッフ】

原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプ コミックス刊）

監督：外崎春雄

キャラクターデザイン・総作画監督：松島 晃

脚本制作：ufotable

サブキャラクターデザイン：佐藤美幸・梶山庸子・菊池美花

プロップデザイン：小山将治

美術監督：衛藤功二

撮影監督・フィニッシング演出監督：寺尾優一

３Ｄ監督：西脇一樹

色彩設計：大前祐子

編集：神野 学

音楽：椎名 豪・梶浦由記

主題歌：Aimer「太陽が昇らない世界」(SACRA MUSIC / Sony Music Labels Inc.)・LiSA「残酷な夜に輝け」(SACRA MUSIC / Sony Music Labels Inc.)

総監督：近藤 光

アニメーション制作：ufotable

配給：東宝・アニプレックス

【キャスト】

竈門炭治郎：花江夏樹

竈門禰豆子：鬼頭明里

我妻善逸：下野 紘

嘴平伊之助：松岡禎丞

栗花落カナヲ：上田麗奈

不死川玄弥：岡本信彦

冨岡義勇：櫻井孝宏

宇髄天元：小西克幸

時透無一郎：河西健吾

胡蝶しのぶ：早見沙織

甘露寺蜜璃：花澤香菜

伊黒小芭内：鈴村健一

不死川実弥：関 智一

悲鳴嶼行冥：杉田智和

猗窩座（上弦の参）：石田 彰

※ 禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記。

※ 鬼舞辻無惨の「辻」は点一つのしんにょうが正しい表記。