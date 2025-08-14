【8月14日20時から100本限定！】究極の福袋「極のシャンパン福袋DELUXE」発売 | RBB TODAY

「シャンパンハウス」は、「極のシャンパン福袋DELUXE」を、2025年8月14日（木）20時から100本限定で発売すると発表しました。

「シャンパンハウス」は、有名メゾンから知る人ぞ知るメゾンまで、幅広いシャンパーニュを取り扱う専門店です。今回の「極のシャンパン福袋DELUXE」は、そんな同店ならではの"シャンパン愛好家のために選び抜かれた究極の福袋"になります。

同福袋には、50本中1本の確率で最高峰のシャンパーニュ通常価格23.1万円の「クリュッグ クロ デュ メニル 2006」と、通常価格13.2万円の「フィリポナ クロ デ ゴワス LV 1998」が含まれています。

また100本の福袋のうち40本に「ドン・ペリニヨン」「ペリエ・ジュエ ベル・エポック」「フレデリック・サヴァール」「サン・ガール オルパール」のいずれかのシャンパーニュが含まれています。シャンパン好きなら誰もが知る、世界的に人気の華やかな銘柄が手に入るチャンスです。

販売価格は22,000円（税込）。販売箇所は「シャンパンハウス楽天市場店」「シャンパンハウスYahoo!店」です。その名の通り、"デラックス"な内容となっている「極のシャンパン福袋DELUXE」を、ぜひチェックしてみてください！

商品概要

商品名：極のシャンパン福袋DELUXE

販売価格：22,000円（税込）

発売日：2025年8月14日（木）午後8時～

限定数量：先着100本 ※なくなり次第終了。

購入URL

・シャンパンハウス楽天市場店 https://item.rakuten.co.jp/champagnehouse/435032/

・シャンパンハウスYahoo!店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/champagnehouse/435032.html