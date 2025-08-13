G-DRAGONとYGエンタ創業者、楽曲無断使用の疑い　著作権法違反で警察が捜査 | RBB TODAY

歌手のG-DRAGON（本名クォン・ジヨン）と、YGエンターテインメント創業者で会長のヤン・ヒョンソク氏が、著作権法違反の疑いで警察の捜査を受けていることがわかった。

8月12日、現地警察によると、作曲家A氏が昨年11月、ソウル・麻浦（マポ）警察署に告訴状を提出したという。A氏は、自身が作曲した楽曲『G-DRAGON』をヤン氏らが無断で複製し、曲名を『My Age is 13』に変更したうえで、2009年に発売されたG-DRAGONのアルバムに収録されたと主張している。

（写真提供＝OSEN）G-DRAGON、ヤン・ヒョンソク氏

警察はこれまでに事件関係者の一部から事情を聴取しており、YGエンターテインメント本社などを2度にわたって家宅捜索したという。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

