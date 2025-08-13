緊張感漂う凛々しい表情　チャウヌの訓練所での近況が公開、何気ない集合写真も絵になるビジュアル | RBB TODAY

ASTROのメンバーで俳優のチャウヌの訓練所での近況が公開された。

8月13日、陸軍訓練所公式ホームページの掲示板「訓練兵スケッチ」に掲載された写真には、整った軍服姿のチャウヌが正しい姿勢で座り、真剣な眼差しで前を見据える様子が収められている。何気ない訓練兵の集合写真ながらも、映画のワンシーンのように印象的な一枚となっている。

チャウヌは7月28日に陸軍へ現役兵として入隊。忠清南道・論山（チュンチョンナムド・ノンサン）の陸軍訓練所で基礎軍事訓練を受けた後、陸軍軍楽隊で服務を続ける予定だ。除隊予定日は2027年1月27日とされている。

（写真＝陸軍訓練所HP）チャウヌ

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』（MBC）。

