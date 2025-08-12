第一子はBTSメンバー似と話題！“18歳年下”の日本人妻と結婚した韓国俳優、家族計画を告白「第三子まで…」 | RBB TODAY

18歳年下の日本人女性と結婚した俳優シム・ヒョンタクが、6カ月になる息子ハル君の可愛さを大爆発させる。

育児バラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』は、2013年の初放送以来13年間、韓国で国民的な愛を受け続けている。

去る7月には保健福祉部主催の第14回「人口の日」記念式典で「大統領表彰」を受賞し、“国民的育児バラエティ”としての威厳を見せつけたほか、番組の公式YouTubeチャンネル登録者数が100万人を突破するなど、その熱い人気ぶりを証明した。

8月13日に放送される第585回「ある素敵な夏の日」編には、シム・ヒョンタクが出演する。特に今回の放送では、“最強の愛されキャラ”であるハル君の愛らしいビジュアルが炸裂し、見る者を虜にする予定だ。

（画像＝KBS2）シム・ヒョンタクとハル君

豊かな毛量と愛らしい笑顔で圧倒的な存在感を放つハル君が、ヘアバンドを着けて新たな変身を披露。シム・ヒョンタクは「息子を授かって、ヘアバンド選びの楽しさを知るとは思わなかった」と語り、息子のためのヘアバンド選びに夢中になる。

番組では、シックな黒猫カチューシャから、キラキラ輝く王冠まで、誰にでも似合うわけではないアイテムをハル君に合わせ、視線を釘付けにする。

“シックハルにゃん”から“王子様ハル”まで、致命的な可愛さを見せつけるハル君に、シム・ヒョンタクは「可愛すぎる！」と口元を押さえ、スタジオでは感嘆の声が上がる。MC陣は「もう可愛い！」と笑みを浮かべるとともに、「どうしてこんなに何でも似合うの？」と、まるで人形のようなハル君のビジュアルと着こなし力に驚き、父シム・ヒョンタクを誇らしげにさせた。

さらにこの日、シム・ヒョンタクがハル君に続く子ども計画をサプライズ発表し、スタジオを沸かせる一幕も。彼は「妻と第三子まで授かることで合意した」と明かし、「妻は4人欲しかったが、私が3人に減らした」と語って周囲を驚かせたという。

なお、シム・ヒョンタクとハル君が出演する『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』は、8月13日20時30分から韓国KBS2で放送予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇シム・ヒョンタク プロフィール

1978年1月12日生まれ。1998年にモデルとしてデビューし、ドラマ『野人時代』『家に帰る道』『クク島の秘密』『三姉妹』『猟奇的な彼女』などに出演。日本アニメ『ドラえもん』のマニアという一面も持ち、劇場作品の韓国公開時には広報大使を務めたことも。2023年8月に18歳年下の日本人女性、ヒライサヤさんと結婚。2人はバラエティ番組『最近の男子ライフ－新郎授業』（原題、チャンネルA）などに出演し、結婚生活を公開している。

