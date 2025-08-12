少女時代・ユリ、ユーチューブ撮影中に“落馬事故”　ファンから心配の声「体が大事です」「気を付けて…」 | RBB TODAY

少女時代のメンバーで女優のユリが、ユーチューブ撮影中に落馬事故に遭った。

8月11日、ユリの個人YouTubeチャンネル「クォン・ユリ」では「大丈夫？馬が驚いたよね?! 済州乗馬」と題した動画が公開された。

動画内で「乗馬は体力の消耗が大きいけど、精神面の健康に良く、障がいのある方にもポジティブな影響をもたらす」と語ったユリ。女優ファン・シネや女優チョン・ヘビン、AFTERSCHOOL出身の歌手カヒなど知人を通じて乗馬を始め、すでに10年ほど続けているという。

乗馬用の服に着替えたユリは、はじめに「ダソルビ」という名前の馬に乗る。ただ、乗馬練習中にダソルビが後ろ足を蹴るなど落ち着かない様子を見せたため、「ソンイ」という馬に乗り換え。ソンイとは安定的な走りを見せ、講師とともにホーストレッキングに臨んだ。

すると、ソンイに乗って林道を颯爽と駆け抜けていたところ、突然ユリが落馬してしまう。背中から落下し、ヘルメットこそしていたものの、地面に頭をぶつけてしまったのだ。

だが、ユリは落馬した後すぐに立ち上がり、怪我をしていないことをアピールして周囲を安心させた。以降は驚いた気持ちを落ち着かせ、トラウマを克服するため再びソンイにまたがった。

乗馬を終えた後は馬に水をかけて洗い、スイカを食べさせるなど触れ合いを楽しんだユリ。落馬を経験しながらも「以前よりも馬に親しみを感じた」とし、動物との交流とスポーツ的側面の両方を楽しめる乗馬の魅力を改めてアピールした。

それとともに、「安全な乗馬のためには十分な訓練が必要」と強調。最後に、乗馬を通じて済州島（チェジュド）の美しい風景を眺めながら癒やしの時間を過ごしたと振り返り、「また乗馬に挑戦したい」と意欲を見せていた。

動画のコメント欄には、「怪我しなくて幸いです」「気を付けてくださいね」「体を大事にすること忘れないで」「安全ジャケットはちゃんと着てください」などの反応が寄せられていた。

◇ユリ プロフィール

1989年12月5日生まれ、本名クォン・ユリ。韓国・京畿道出身。身長167cm。2001年に現在の所属事務所、SMエンターテインメントの「第1回SM青少年選抜大会・ダンス部門」で本部賞を受賞して練習生となった。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、メインダンサーとして活躍。肌が綺麗で色黒なことから、ニックネームは「黒真珠」。インスタグラムを通じてたびたび料理の腕前を披露しており、美貌に尽きない多彩な魅力をファンに届けている。

