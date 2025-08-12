「サイに心臓を突かれたら1秒で死ぬ？」BTS・Vがバッグの中身を公開！朝に聴くのは日本歌手の“あの曲” | RBB TODAY

BTSのVがバッグの中の愛用品を公開するとともに、除隊後の近況や本音を語った。

ファッションマガジン『W KOREA』のYouTubeチャンネルでは8月11日、「初公開！Vがパリまで持ってきた“本物”の愛用品。BTS・VがJ-HOPEのコンサートで涙を流した理由は？」というタイトルの動画が公開された。

Vは最初の愛用品としてセリーヌの愛用バッグからヘッドセットを取り出し、「運動するとき、外出時、就寝時、飛行機の中でも音楽を聴く」と紹介。朝に聴く曲としては、親友でもある俳優パク・ヒョンシクが、ライブで歌っていた米津玄師の『LADY』を挙げた。続いて、ストラップを取り出し「安全に運動できるための器具」と説明した。

兵役中のトレーニングについても言及。「1日も欠かさず、できない時でも週6日はやった。除隊後は時間が足りないので、隙間時間にできるだけ続けるようにしている」と語り、バルクアップの秘訣を明かした。またウェイトトレーニングについては、「自分の体重に比べるとかなり強い方」と自信を見せた。

続いて不眠症について、「軍服務中は夜10時に消灯するとすぐに寝た。除隊して自由になると遅く寝るようになった。再入隊したら夜10時に寝られる」と笑いながらコメント。就寝前は「何も考えないようにしても、『サイに心臓を突かれたら1秒で死ぬかな？』みたいな想像をしてしまう」と語っている。

（画像＝ユーチューブ）

ほかにも、香水ではなくボディローションを愛用する理由については「香りが混ざるのが好きじゃないから」と説明。サングラスを手に取り、「かけてみますか？どのくらい欲しいですか？」と制作スタッフに冗談を飛ばす場面もあった。

最後にiPadを取り出し、壁紙に設定しているロバの絵を見せたV。「自分に似ていて気に入っている。食事のときにテーブルに置いて動画を観る」と語った。

また、JINとJ-HOPEのコンサートについて、「ホビ兄さんのコンサートの時に胸が熱くなって、一人で涙がこぼれた。JUNG KOOKと一緒に歌う場面でも胸が熱くなったけれど、恥ずかしくて言わなかった」と告白した。

（記事提供＝OSEN）

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

