TWS、初の日本ツアーを成功裏に終了！熱狂の中で10月カムバックをサプライズ発表 | RBB TODAY

TWSが、初の日本ツアーで約5万人を動員し、“最も熱いK-POP期待株”としての地位を確固たるものにした。

TWSは8月9日・10日の2日間、神奈川県・Kアリーナ横浜にて「2025 TWS TOUR ‘24/7：WITH：US’ IN JAPAN」のフィナーレ公演を開催し、約1か月にわたる日本ツアーの締めくくりを飾った。

この日のステージでTWSは、「こんなに大きな会場で単独コンサートを開くことができて本当に嬉しいです。僕たちをありのまま愛してくれる42（ファンダム名）の皆さんがいてくれたから、無理だと思っていたことも実現できました」と感謝を伝え、「みんなで過ごした時間を心の中にしまって、人生で大変な時や疲れた瞬間に思い出した時、まぶしく輝いていた青春として残ってくれたら嬉しいです」と語った。メンバーが順番に感想を語る中、リーダーのシンユが「TWSが10月にカムバックします！」とサプライズ発表し、会場を熱く沸かせた。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）TWS

TWSの日本ツアーは、7月11日の広島公演を皮切りに、愛知、福岡、宮城、大阪、神奈川まで全6都市・13公演にわたって開催された。多くの公演が即日完売となり、視野制限席まで追加開放されるなど、勢いのある人気を証明した。

TWSはステージで、自由かつ余裕あふれるエネルギーを爆発させた。日本デビューシングル『はじめまして』や『BLOOM (feat. Ayumu Imazu)』、『plot twist - Japanese ver.-』をはじめ、『If I'm S, Can You Be My N? 』、『Countdown!』、『Double Take』、『Comma,』など、全20曲を披露した。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）TWS

『Freestyle』のダンスブレイクでは、ジフンが毎公演異なるフリースタイルダンスを披露し、公演ごとの特別感を演出した。『GO BACK』ではメンバーが観客に向けてアドリブを次々と繰り出し、キュートな愛嬌から迫力満点のセリフまで、予想外の“告白”にファンは歓声で応えた。

ツアー期間中、TWSの情熱はステージの内外で光った。地上波の人気番組をはじめ、各地のローカル番組にも出演し、公演毎に現地の方言や特産物の話題でファンと交流した。神奈川公演ではアンコール終了後に再びステージに登場し、『hey! hey!』と『plot twist - Japanese ver.-』を歌うサプライズのダブルアンコールでファンを熱狂させた。

TWSは7月2日の日本デビューと同時に目覚ましい成果を挙げている。日本デビューシングル『はじめまして』は発売初週にオリコンとビルボードジャパンの主要チャートで1位を席巻し、合計4冠を達成した。さらに、累計販売枚数が10万枚を突破し、日本レコード協会のゴールドディスク「ゴールド」認定も受けた。

日本ツアーを大成功に収めたTWSは、9月15日に千葉・蘇我スポーツ公園にて開催される日本最大級の音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に出演する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

