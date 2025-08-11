Mrs. GREEN APPLE藤澤が北海道で感動再会「30周年記念夢かなえたろか夏休みSP」 | RBB TODAY

TBSの人気番組『さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか』が30周年を迎え、8月11日に夏休み特番『３０周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みＳＰ』として放送される。

同番組は毎年お正月の恒例番組として親しまれてきたが、30周年を記念して今年は夏にも特別放送される。「テレビの力で人々の夢を叶えたい」というコンセプトのもと、これまで多くの感動を届けてきた。

今回の目玉企画では、Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架が北海道標茶町を訪問。今年のお正月SPで夢を叶えた小学生4人組との約8か月ぶりの再会を果たす。休校以来離れ離れになっていた4人の前に藤澤が登場し、感動の再会シーンが展開される。

（ｃ）TBS

釧路湿原の大自然でカヌー体験やバーベキューを楽しみ、最後には藤澤から4人へのサプライズも用意されている。

また、20歳になったばかりの女子大生の「初めてのお酒をいとうあさこと飲みたい」という夢を叶えるため、大学全面協力でサプライズを敢行。生まれて初めてのお酒の味を体験する。

（ｃ）TBS

キンタロー。の大ファンである小学3年生の娘とのコラボを希望する母親の夢も実現。スタジオでさんまら出演者の前でコラボネタを披露する。

番組のハイライトは、8人の子どもを女手一つで育てる母親への恩返し企画。子どもたちが「大好きな渡辺直美と一緒にニューヨークで踊らせてあげたい」と応募した夢を叶えるため、大家族でニューヨークへ。渡辺直美が2階建てバスでお出迎えするなど数々のサプライズを用意し、最後はタイムズスクエアで夢のコラボダンスを披露する。

（ｃ）TBS

番組は8月11日午後6時30分から9時まで放送される。