“ヒョプ様”ことチェ・ジョンヒョプ加入のBLITZWAYエンタ、今度は『チャングム』女優と再契約 | RBB TODAY

女優のチョン・インソンが、現所属事務所BLITZWAYエンターテインメントと契約を更新した。

BLITZWAYエンターテインメントのホン・ミンギ代表は8月7日、「チョン・インソンはBLITZWAYの立ち上げに携わった創立メンバーであり、格別な縁を感じている」と語り、再契約のニュースを伝えた。

続けて「変わらぬ信頼を寄せてくれたことに深く感謝しており、今後も多彩な作品の中でチョン・インソンの魅力がより広く発揮されるよう、全力で支援していく」とコメントした。

チョン・インソンはこれまで、子役時代に出演した名作『宮廷女官チャングムの誓い』を皮切りに、『ウラチャチャ My Love』『私の恋したテリウス～A Love Mission～』『君の夜になってあげる』など、数々のドラマに出演。あらゆるキャラクターを見事に演じ分け、“信頼できる演技派女優”としての地位を確立してきた。

（写真＝BLITZWAYエンターテインメント）チョン・インソン

そんなチョン・インソンは、8月9日より放送開始の新ドラマ『華麗なる日々』（原題）に、ヒロインとして出演する。作中では、明るく屈託のない“愛されキャラ”チ・ウノを演じ、困難の中でも前向きに生き抜く姿を、彼女ならではのラブリーな魅力と安定した演技力で描く予定だ。特に今作は、自身初の長編ドラマ主演作となることから大きな期待が寄せられている。

なお、BLITZWAYエンターテインメントには現在、チュ・ジフン、チョン・ウヒ、チョン・リョウォン、ウ・ドファン、ムン・チェウォン、チョン・インソン、イン・ギョジン、ソ・イヒョン、ユン・バク、ソン・ダムビ、パク・ハソン、クァク・ドンヨン、キム・イェリム、チェ・ソアンらが所属。前日7日には、TBSドラマ『Eye Love You』で二階堂ふみらと共演し、日本でも注目を集めた俳優チェ・ジョンヒョプとの専属契約が発表されたばかりだった。

