IU、6年ぶりのファンミーティング開催決定！“神対応”のファンサービスにも期待高まる | RBB TODAY

歌手兼女優のIUが6年ぶりにファンミーティングを開催し、ファンと交流する。

所属事務所EDAMエンターテインメントは8月8日、公式SNSを通じて「2025 IU FAN MEET-UP [Bye, Summer]」の開催を発表した。

今回のファンミーティングは、9月13日・14日の2日間、ソウル・KSPO DOMEにて開催される。ファンクラブ先行予約は8月11日午後8時から、一般販売は8月13日午後8時からスタートする。

IUが公式ファンミーティングを開くのは、2019年のデビュー11周年記念ファンミーティング以来6年ぶりとなる。今回は従来の構成に多彩なステージを加え、より近く、特別な時間をファンと過ごす予定だ。

（画像＝EDAMエンターテインメント）​​

IUは2023年9月、デビュー15周年を記念して同会場でファンコンサート（ファンミーティング＋コンサート）を開催し、全19曲のステージを披露した。翌年9月には、ソウルワールドカップ競技場で行われた「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT & ENCORE : THE WINNING」を通じて、韓国国内外のファンと交流した。

IUは公式ファンイベントでの細やかな心配りとファンサービスで知られている。ファンが2時間以上座って待たなければならない状況を考慮し、座布団を用意したり、ステージをより近くで見られるように双眼鏡を用意したりと、特別な心遣いを見せてきただけに、今回のファンミーティングにも大きな期待が寄せられている。

IUは今年、歌手・女優として精力的な活動を繰り広げた。上半期のヒット作のひとつであるNetflixオリジナルシリーズ『おつかれさま』に出演して大きな愛を受け、5月にはリメイクアルバム『A Flower Bookmark 3』をリリースし音楽活動も継続してきた。

多方面で活躍するIUが6年ぶりに開催する今回のファンミーティングが、ファンにどのような感動と特別な思い出を届けるのか、注目が集まっている。

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。本名イ・ジウン。韓国・ソウル出身。2008年9月にソロ歌手としてデビューした。芸名のIU（アイユー）は“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽で1つになる」という意味が込められている。女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優業も並行。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』などで主演を務めた。2022年12月、俳優イ・ジョンソクと交際中であることを認めた。同年3月30日、映画『ドリーム～狙え、人生逆転ゴール！～』の制作報告会で女優活動時の名前を本名から「IU」に統一すると発表した。

■【写真】IUとBTS・Vの食事会目撃談

■【写真】IU♡パク・ボゴム、甘々のカップルSHOT

■【写真】IUの“キスマーク投稿”