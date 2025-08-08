BLACKPINK、“デビュー9周年”をメンバー全員が集合SHOTで祝福！「美しいレディたちと過ごした9年」 | RBB TODAY

BLACKPINKのメンバーたちが、デビュー9周年を祝った。

メンバーのジスは8月8日、自身のインスタグラムに「9」という数字と黒・ピンクのハートの絵文字を添えて、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、ジス、ジェニー、ロゼ、リサの4人が集まり、笑顔を浮かべる姿が収められている。

BLACKPINKは2016年8月8日、『WHISTLE』と『BOOMBAYAH』を収録したデビューシングル『SQUARE ONE』で華々しくデビュー。この日でデビュー9周年を迎えた。

ロゼも自身のSNSを通じて「今夜、私たちは9歳になった。私たちは世界を燃やしていて、太陽よりも明るく輝くつもり」とコメントし、メンバーやファン（BLINK）に祝福の言葉を送った。

ジェニーは「この美しいレディたちと共に過ごした9年」と述べ、リサは「BLINK、私たちの世界の一部になってくれてありがとう。9周年おめでとう。そして、ジェンチュリチェン（ジェニー＋ジス＋ロゼの愛称）、愛してる」と綴り、注目を集めた。

一方、BLACKPINKは7月5日・6日、高陽（コヤン）総合運動場主競技場で開幕した単独コンサート「DEADLINE」でワールドツアーをスタート。最近ではフランス・パリのスタッド・ド・フランスで「BLACKPINK WORLD TOUR IN PARIS」を開催し、ヨーロッパツアーの幕を開けた。8月9日（現地時間）にはスペイン・バルセロナでの公演が予定されている。

