“BTS・TXTの弟グループ”「CORTIS」、デビュー前から異例の注目度！初投稿動画が1日で100万回再生突破 | RBB TODAY

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICが手がける新たなボーイズグループ「CORTIS（コルティス）」が、世界中のファンから熱い注目を浴びている。

CORTISは、8月7日に公式TikTokアカウントの開設と同時に投稿したショート動画が、公開からわずか24時間で再生回数100万回を突破した。

新規アカウントに予告なしで投稿された初動画にもかかわらず、驚異的な再生回数の伸びが目を引く。動画ではメンバーの顔やプロフィールは直接的に明かされていない。それでも、CORTISへの期待感と新鮮なコンテンツに対する反響だけで口コミが広がっている。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

動画には、音響機器やキーボードが置かれた空間で、お互いを撮影しながら楽しそうに作業に没頭するメンバーの姿が収められている。このほか、リーダーのマーティンが手掛けた「ロゴサウンド」や、グループのSNSアカウントを告知する映像なども大きな反響を呼んでいる。

熱い支持を受け、CORTISの公式TikTokチャンネルは開設からわずか1日足らずで累計再生回数200万回、いいね数30万件を突破した。

グループ名「CORTIS」は、“COLOR OUTSIDE THE LINES（線の外に色を塗る）”というフレーズから、不規則に抜き出したアルファベット6文字で構成されており、「世の中の定めた基準やルールにとらわれず、自由に思考する」という意味が込められている。

メンバーはマーティン、ジェームス、ジュフン、ソンヒョン、ゴンホの5人。グループ名が示すように、既存の枠にとらわれない新しい視点や発想で、独自の作品を世に送り出す予定で、8月18日に正式デビューを果たす。

