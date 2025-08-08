LE SSERAFIM、『HOT』がSpotifyで1億回再生を突破！グループ通算13曲目の快挙 | RBB TODAY

LE SSERAFIMの楽曲『HOT』がSpotifyで1億回再生を突破した。

Spotifyによると、LE SSERAFIMの5thミニアルバムのタイトル曲『HOT』が、8月6日時点で累計1億11万4548回再生を記録した。これにより、LE SSERAFIMはSpotifyで通算13曲の“1億回再生曲”を保有することとなった。

『HOT』は、ロックとディスコのスタイルが加えられたポップジャンルの楽曲で、「結末が分からないとしても、好きなことのために全てを懸ける」というメッセージが込められている。今年3月のリリース以来、約5か月で1億回再生を突破するなど、ロングヒットを続けている。

（写真＝SOURCE MUSIC）

また、『HOT』は7月21日にSpotifyが発表した「2025年上半期グローバル・インパクト・リスト（Global Impact List）」で9位にランクインした。このリストは、2025年上半期（1月1日～6月30日）に韓国を除く世界中の国や地域で最も多く聴かれた韓国歌手の楽曲30曲を選定して順位を付けたリストだ。LE SSERAFIMはK-POPグループの中で最高順位を記録したことで大きな注目を集めた。

この他にも、LE SSERAFIMの多くの楽曲が世界中で愛されている。Spotifyでは、『ANTIFRAGILE』が5億回以上、『Perfect Night』が4億回以上、『FEARLESS』『Smart』『CRAZY』が3億回以上、『UNFORGIVEN（feat. Nile Rodgers）』『EASY』『Eve, Psyche & the Bluebeard’s wife』『Sour Grapes』が2億回以上、『Blue Flame』『Impurities』『Good Parts（when the quality is bad but I am）』が1億回以上再生されている。

なお、LE SSERAFIMは現在アジアツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' IN ASIA」を開催中。全席完売となった台北、香港、マニラ公演を終え、今後は、8月9日・10日のバンコク公演を経て、16日にシンガポールでツアーフィナーレを迎える予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】宮脇咲良、“直視”できない胸元ざっくりドレス

■【写真】宮脇咲良、“ベッド寝そべり”でファン悩殺

■【写真】ユンジン、"限界ギリギリ"ショートパンツ姿