“爽やかスマイル”が眩しい！ZB1ソク・マシュー＆キム・テレ＆パク・ゴヌク、魅力あふれる新ALコンセプトフォト公開 | RBB TODAY

ZEROBASEONEのソク・マシュー、キム・テレ、パク・ゴヌクが、輝くような日常のひとときをファンと共有した。

ZEROBASEONEは8月8日0時、公式SNSを通じて1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』の「ORDINARYバージョン」コンセプトフォトおよびコンセプトフィルムの、ソク・マシュー、キム・テレ、パク・ゴヌクのバージョンを公開した。

公開された写真には、華やかなステージを離れた3人の飾らない日常の姿が自然体で収められている。別々に、あるいは一緒に時間を過ごす3人は、爽やかな笑顔で見る者の心まで明るくし、回転遊具に乗ったり、緑の野原を思いきり駆け回ったりする姿からは、自由奔放な魅力があふれている。

（写真提供＝WAKEONE）左からキム・テレ、ソク・マシュー、パク・ゴヌク

また、9人全員の姿が収められたコンセプトフィルムも同時に公開された。デニム素材の衣装で揃えたメンバーたちは、仲間と過ごす時間の中で最も楽しそうな表情を見せ、「僕たち」という物語を強調。映像には彼らの躍動感ある動きと臨場感あふれる声も収められており、ファンの関心を一層高めている。

今回の1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』は、ZEROBASEONEにとってデビュー後初となるフルアルバムであり、ファン“ZEROSE（ゼロズ）”と共に築き上げてきた音楽の旅路における、最も輝かしいハイライトを飾る作品だ。

“5作連続ミリオンセラー”や“Billboard 200”入りなど、カムバックのたびにK-POPの新たな記録を塗り替えてきたZEROBASEONEは、「不可能はない（NEVER SAY NEVER）」という力強いメッセージを掲げ、世界中の音楽ファンに勇気と希望を届けることを目指している。

（写真提供＝WAKEONE）

なお、ZEROBASEONEの1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』は、9月1日18時より各種音楽配信サイトを通じてリリースされる予定だ。

