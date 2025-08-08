TWICE事務所に「虐待」訴えも…米女性グループVCHAの18歳メンバー、双方合意でJYPと契約終了 | RBB TODAY

TWICEやNiziUらが所属する芸能事務所JYPエンターテインメント初のグローバルガールズグループVCHAの元メンバー、KG（本名キーラ・グレース・マダー／18）が双方合意で事務所を去ることになった。

JYPは8月8日、「JYPアメリカとKG CrownはVCHAメンバーとしての既存の契約を終了することについて、円満に双方合意した。また、お互いの未来を応援することにした」と発表した。KGも同日、自身のインスタグラムで同様の文章を投稿した。

VCHAは、JYPと米ユニバーサル・ミュージック・グループ傘下のレーベル「リパブリック・レコード」の協業で行われたグローバルオーディション『A2K』から誕生したグローバルガールズグループ。

KG含むオーディション最終順位の上位6人で構成され、デビュー当時の平均年齢は17.6歳。昨年2～3月にはTWICEの5度目のワールドツアー「READY TO BE」北米公演にオープニングアーティストとして出演するなど、活発に活動を繰り広げていた。

（写真提供＝JYP）VCHA

そんななか、KGは昨年12月に自身のインスタグラムで「特定のスタッフからいじめと虐待を受けた」と訴え、“不当な業務環境”を主張。摂食障害に苦しめられ、とあるメンバーは自傷行為をし、「莫大な会社の借金が蓄積されたが、高強度の作業と個人生活の制限に対する代価はほとんど受け取れなかった」と訴え、JYP相手に契約解除訴訟を提起した。

これに対しJYPも反論。KGが同年5月にグループの宿舎から離脱したことで、VCHAの活動を暫定的に中断せざるを得なかったとし、KGが明かした内容は虚偽・誇張だと否定した。またグループでは、今年7月13日にケイリーの脱退も発表されていた。

（写真＝JYP USA）KG

なお、JYPは8月7日にVCHAのリブランディングを発表。グループ名を「GIRLSET（ガールセット）」とし、残るメンバー4人のレクシー、カミラ、ケンダル、サバンナで再始動することを明らかにしている。

◇VCHA（GIRLSET）とは？

J.Y.Parkが計画したK-POPの世界進出戦略「K-POP 3.0」プロジェクトの一環として、米リパブリック・レコードとJYPエンターテインメントによって行われたグローバルオーディション『A2K』から誕生した女性グループ。カミラ、レクシー、ケンダル、サバンナ、KG、ケイリーと最終順位上位6名で構成されていたが、2024年12月にKG、2025年7月にケイリーが脱退。8月7日にグループ名を「GIRLSET（ガールセット）」とし、リブランディングすることを発表した。デビュー当時の平均年齢は17.6歳。

■【写真】TWICEも本音ポロリ…性教育まで行うJYPの徹底ぶり

■【画像】BTS事務所内でイジメ？「マネが無視しろと…」

■【写真】デビューから5日で解散発表のK-POPガールズグループ