TREASURE、デビュー5周年記念スペシャルライブ開催！カムバックの“サプライズ予告”も | RBB TODAY

TREASUREがデビュー5周年を記念し、ファンと特別な思い出を刻んだ。

8月7日、TREASUREはデビュー5周年記念スペシャルライブを開催し、世界中の「TREASURE MAKER」（ファンダム名）と交流した。ファンと共に過ごしてきたこれまでの時間を振り返り、9月1日のカムバックや10月から始まるツアーに関する多彩な話題を盛り込んだ意義深い時間となった。

TREASUREはライブを通じて、過去に配信した自主コンテンツ「ファクトチェック」や「T-TALK」を取り入れたコーナーで近況を伝えた。メンバーたちは和やかな雰囲気の中でふざけ合いながらも、互いへの愛情あふれる思いを語り合い、強い絆を感じさせるやり取りで、ファンの頬を緩ませた。

（写真＝YGエンターテインメント）

さらに、世界中から寄せられたファンレターを読み上げるコーナーでは、彼らの格別なファンへの愛が際立った。メンバーは「僕たちの5周年は、TREASURE MAKERがいてくれたからこそ実現できました。これまでたくさんの応援と愛を送ってくれて本当にありがとう」と感謝を込めた手紙を披露した。

また、9月1日にリリースされる3rdミニアルバム『LOVE PULSE』に関する“サプライズ情報”も公開し、ファンの注目を集めた。メンバーは「今回のカムバックはまさに過去最高の仕上がりです。様々なプロモーションを用意しているので期待していてください」とし、「これまで見せたことのない姿をお見せします」と伝え、ファンの心拍数を高めた。

なお、TREASUREは3rdミニアルバム『LOVE PULSE』のリリースに続き、コンサートツアー「TREASURE TOUR [PULSE ON]」の開催も決定。10月10日～12日の3日間にわたって開催されるソウル公演を皮切りに、日本やアジア各国を巡り、グローバルファンと交流しながら2025年下半期を駆け抜ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）

