ドロ沼離婚した元夫にチクリ　「私を嘲笑する権利は誰にも存在しない」『花より男子』韓国版ヒロインが不快感【全文】 | RBB TODAY

女優ク・ヘソンが離婚したアン・ジェヒョンをはじめ、各種メディアでの離婚に関する扱いに対して不快感を訴えた。

8月8日、ク・ヘソンは自身のSNSを通じて「“離婚5年”を常にニュースの見出しに刻み込み、繰り返し烙印を押すことを主導するのは、正しい報道倫理ではないと思う」とし、長文を掲載した。

彼女は「私と前配偶者の離婚過程においては、相反する主張が行き交い、最終的に真偽を問わない方向で合意に至ったのであれば、その出来事は当事者間の真の和解ではないにしても、暗黙の約束であり、人としての道義とも見なせるものだ」と述べ、元夫アン・ジェヒョンに言及した。

続けて「前配偶者との離婚過程が非常に良くなかったにもかかわらず、それを同じ業界で働く当事者を推測できるような、継続的かつ間接的な言及や発言（冗談と本音の間を行き来するきわどい発言を繰り返す行為）は卑怯なことだ」と強調した。

またク・ヘソンは、「私は、つらくても涙を流したり、言葉で表現したりすることが不得意な人間だ。それでも感情がない人間ではない」とし、「大衆に楽しみを提供するために、当事者である私を嘲笑する権利は、この世の誰にも存在しないということを、ぜひ理解していただきたい」と訴えた。

ク・ヘソンとアン・ジェヒョンは2015年に放送されたドラマ『ディア・ブラッド～私の守護天使』の共演をきっかけに2016年5月に結婚した。

しかし2019年9月9日、アン・ジェヒョンがク・ヘソンを相手に離婚訴訟を提起し、2人の関係が破綻していることが明らかになった。その後、両者のドロ沼の暴露合戦が続き、2人の離婚問題が大きな注目を集めた。最終的に2020年7月に離婚が成立した。

離婚後、ク・ヘソンは学業に専念し、成均館大学映像学科を首席で卒業。最近では事業家としての存在感を高めている。

一方のアン・ジェヒョンは、2023年にドラマ『本物（チンチャ）が現れた！～まさか結婚するなんて～』に出演して俳優活動を再開し、最近ではバラエティ番組で多くの姿を見せている。

ク・ヘソンの文章全文は、以下の通り。

「離婚5年」を常にニュースの見出しに刻み込み、繰り返し烙印を押すことを主導するのは、正しい報道倫理ではないと思います。

私と前配偶者の離婚過程においては、相反する主張が行き交い、最終的に真偽を問わない方向で合意に至ったのであれば、その出来事は当事者間の真の和解ではないにしても、暗黙の約束であり、人としての道義とも見なせるものです。

離婚とは、お互いがそれぞれの被害を主張するものであるがゆえに、非常に利己的で困難な過程でした。

ただ、前配偶者との離婚過程が非常に良くなかったにもかかわらず、それを同じ業界で働く当事者を推測できるような、継続的かつ間接的な言及や発言（冗談と本音の間を行き来するきわどい発言を繰り返す行為）は卑怯なことであり、また、それ以外にも各種刺激的なゴシップ番組を作る者たちが、この件を誘導する質問をしたり、慰めの言葉をかけることは、前配偶者という当事者本人に対する二次加害であり、大きな傷を与える行為であることを自覚していただきたいです。

バラエティ番組にも良心が存在することを願う気持ちです。単に楽しみのため、笑わせるための言葉であっても、当事者が十分に不快感を覚えるものであれば、それは直ちに中止されるべきだと思います。

私は、つらくても涙を流したり、言葉で表現したりすることが不得意な人間です。それでも感情がない人間ではありません。

大衆に楽しみを提供するために、当事者である私を嘲笑する権利は、この世の誰にも存在しないということを、ぜひ理解していただきたいです。

前配偶者が、私という素材ではなく、自分が持つ固有のアイデンティティと真実性で活動し、注目され、発展し、健闘することを願っています。

◇ク・ヘソン プロフィール

1984年11月9日生まれ。2002年のCM出演を機に芸能界デビュー。その後、本格的に女優としての活動をはじめ、数々の作品を通じて愛くるしい魅力を披露した。特に、2009年に放送された『花より男子～Boys Over Flowers』（KBS）は日本でも大きな反響を呼んだ。その一方で、映画監督や画家、シンガーソングライターとしても活動。才能の尽きない女優として多方面に活躍している。俳優アン・ジェヒョンと2016年5月に結婚したが、2020年7月に離婚が成立した。

