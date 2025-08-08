KARA・ニコル、胸元開いた衣装で際立つボリューム感！肩のタトゥーも堂々公開「美しすぎる」【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループKARAのメンバー、ニコルが成熟した魅力を見せた。

去る8月6日、ニコルが自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「KARASIA KOBE」と綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、KARAが兵庫・GLION ARENA KOBEで6度目の日本ツアー「KARA THE 6th JAPAN TOUR 2025 ‘KARASIA：MAGICAL WORLD」を開催したときの裏側を捉えたものである。

（写真＝ニコルInstagram）

写真のなかのニコルは、胸元の開いたホルターネックのトップスに黒いミニスカートを着用するなどして、堂々とした姿を披露した。肩のタトゥーも公開し、ベテランアイドルらしい貫禄を見せた。

投稿を目にしたファンからは、「美しすぎる」「いっちばん可愛い大好き」といった反応が寄せられていた。所属事務所iNKODEを設立した歌手ジェジュンも「ニコル女王様」とコメントを残した。

なお、ニコルが所属するKARAは8月3日に兵庫で日本ツアーを終えた。

◇ニコル プロフィール

1991年10月7日生まれ。ロサンゼルス出身の韓国系アメリカ人。2007年にKARAの1期メンバーとしてデビュー。2010年8月にリリースした日本デビューシングル『ミスター』の特徴的なダンスが話題となりブレイク。当時、フレッシュな印象を与える黒髪のショートヘアと、愛くるしい笑顔で多くのファンを虜にした。

