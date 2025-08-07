 大原優乃、ミニワンピを大胆に着こなし！ | RBB TODAY
大原優乃、ミニワンピを大胆に着こなし！

　グラビアアイドル・大原優乃が、8月8日発売の女性ファッション誌『ar』9月号（主婦と生活社）に登場し、ミニワンピースを大胆に着こなしたショットを披露した。

　同誌の都内人気スポット巡り企画「ゆーのー?」では、清澄白河の注目エリアをミニワンピース姿で散策。灼熱の陽射しの下で、キラキラと輝く美脚がひときわ目を引くカットとなっている。


《アルファ村上》

