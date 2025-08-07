日本での公演は最後かも…グループ解散発表のPURPLE KISS、9月に日本単独公演を開催へ | RBB TODAY

11月のグループ解散を発表したガールズグループPURPLE KISS（パープルキス）が、ファンに忘れられない思い出を届ける。

PURPLE KISSは、9月13日に日本・SUPERNOVA KAWASAKIにて、「PURPLE KISS 2025 TOUR：A Violet to Remember」（以下「A Violet to Remember」）を開催する。

公開されたポスターには、それぞれ異なる花を手にしたメンバーたちが集まり、一つの花束を完成させる姿が描かれている。多彩な魅力を持つ6人のメンバーが一つのチームとなり、完成度の高いパフォーマンスを披露することに期待が高まる。

とりわけ、今回のツアータイトル「A Violet to Remember」は、デビューアルバム『INTO VIOLET』ともつながりを持っている。デビュー以来、“魔女”、“ゾンビ”、“風変わり”など、独自のコンセプトで注目を集めてきたPURPLE KISSは、このツアーを通じてファンの心に深く残る“紫色の記憶”を刻む予定だ。

また、PURPLE KISSは7月に2ndシングル『I Miss My...』をリリース。より深まった感情表現で「幸せ」をテーマにした楽曲を届け、ファンから高い評価を得た。タイトル曲『DOREMI』では、軽やかな季節感にPURPLE KISSならではの涼しげな感性をひとさじ加え、“ひと味違う夏”を演出したと評されている。

なお、PURPLE KISSの日本単独公演「A Violet to Remember」は、9月13日にSUPERNOVA KAWASAKIで開催される。

◇PURPLE KISS プロフィール

2021年3月15日にミニアルバム『INTO VIOLET』でデビュー。RBWエンターテインメントからMAMAMOO以来6年ぶりに輩出されたガールズグループ。韓国人メンバーのパク・ジウン、ナ・ゴウン、ドシ、イレ、チェイン、スアンと、日本人メンバーのユキで構成される7人は『PRODUCE48』『MIXNINE』『K-POPスター』などのオーディション番組に出演し、デビュー前から実力を認められてきた。グループ名の由来は、メンバーの多彩な個性が集まって作られた音楽を、様々なカラーで作られた紫で例えた「パープル(PURPLE)」。様々な物語の中で愛を表現するときに使う「キス（Kiss）」の合成語。2022年11月にパク・ジウンが脱退した。

