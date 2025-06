ILLIT、BoAのデビュー曲をカバー！ 「2025 Weverse Con Festival」パフォーマンスに反響 | RBB TODAY

5月31日、ILLITが仁川インスパイアエンターテインメントリゾートで開かれた「2025 Weverse Con Festival」に出演。計6曲を披露したほか、カムバックティーザーをサプライズ公開した。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

同フェスティバルに出演したILLITは、2nd Mini Album『I'LL LIKE YOU』収録曲「Tick-Tack」のステージで雰囲気を盛り上げ、「IYKYK (If You Know You Know)」や「I'll Like You」などを披露。「今回がWeverse Con Festivalの2回目の出演だ。 昨年はとても緊張していたが、今年は少し余裕ができた」「多くの方々が応援してくれたので、もっと楽しみながらパフォーマンスすることができた」と語り、感謝を伝えた。

この日のハイライトは、3rd Mini Album『bomb』のカムバックスポイラーだ。タイトル曲「Billyeoon Goyangi (Do the Dance)」の振り付けを少しだけ公開し、「新しい姿を期待してほしい」と話した。ステージ後、暗転し5人のメンバーのシルエットが映し出されたカムバックティーザーが公開された。

そのほかILLITは、BoAのデビュー曲「ID; Peace B」のカバーを披露。長いストレートヘアと当時の衣装を再現した。

