RIIZE、1stフルアルバム『ODYSSEY』発売記念ショーケースを開催！新曲ステージを初披露 | RBB TODAY

ボーイズグループRIIZEが“トップティア”を越え、ついに“ワントップ”としてそびえ立つ。

RIIZEは5月19日、ソウル・ブルースクエアSOLトラベルホールにて、1stフルアルバム『ODYSSEY』の発売記念ショーケースを開催し、新曲『Fly Up』のステージを披露した。また、ショーケースのMCはSUPER JUNIORのイトゥクが務めた。

(写真提供=OSEN)RIIZE

『Get A Guitar』『Love 119』『Boom Boom Bass』など、独自のジャンル“エモーショナル・ポップ”で人気を集めてきたRIIZEは、2024年のMelon年間チャートで3曲がランクイン、2作連続のミリオンセラー達成、年末授賞式で16冠を獲得するなど、音源・アルバム・話題性の全てを手にしてきた。

これまでユニークなカムバック戦略で話題を集めてきたRIIZEは、1stフルアルバムの発売を控え、“初・最高・最大”のプロモーションを準備した。『RIIZE PREMIERE』を通じて、これまでの軌跡を振り返ったRIIZEは「映像を観ながら、自分たちって本当にいいチームだなと感じました。一生懸命活動して目標を達成したいという思いが強くなったので、たくさん期待してほしいです」と語った。

ショーケースでは、メンバーがあいうえお作文を通じて気持ちを伝えた。ソンチャンは、「Fly Up」であいうえお作文に挑戦し、「“フ”ライアップと、“ラ”イズ、“イ”ボン(今回も)“アップ”アップ飛ぼう」と披露した。ウンソクは、「ライズ」で挑戦し、「“ラ”イズ?“イ”ボン(今回)のアルバム“ズ”ンマル(本当に)いいよ」と披露し笑いを誘った。

(写真提供=OSEN)ソンチャン

RIIZE初となるフルアルバム『ODYSSEY』はグループのアイデンティティを明確に打ち出す作品となっている。メンバーが感じた様々な感情をそのまま込めた全10曲が、独自のジャンルである“エモーショナル・ポップ”で構成されており、彼らの成長ストーリーに深く入り込める内容となっている。タイトル曲『Fly Up』は1950年代のロックンロールスタイルを彷彿とさせるダンスナンバーで、エネルギッシュなリズムと重厚なコーラスが見事に調和している。歌詞では、音楽とダンスを通じて広い世界の様々な人々と偏見や境界なく近づき、ともに楽しむ姿が描かれた。

ウンソクは、「初めてのフルアルバムで曲数も増えジャンルの幅も広がり、初めて挑戦することも多くて大変でした。でも、まわりのサポートがあったおかげでやり遂げることができました」と語った。ウォンビンは「様々なジャンルに取り組む中で大変なこともありましたが、導いてくださる方々のおかげでやり遂げることができました」と話し「ひとつひとつの準備は大変でしたが、そのぶん得たものも多かったです。成長できる機会をもらえて、より良いRIIZEになれたと思います」と語った。

(写真提供=OSEN)ウンソク

ソヒは「自分たちの感情に、ありのまま正直に向き合えるようになったことが、大きな成長だったと思います。ステージやコメント、そして実力面でも成長できたと感じています」と語った。ソンチャンは「“エモーショナル・ポップ”というジャンルを続けていますが、歌詞の中には僕たち自身のストーリーや感情が込められています。そういうところがRIIZEにしかできないスタイルだと思うし、他のアーティストを見て学ぶことも多いです」と話した。ウンソクは「今回、初めてMVを映画化した作品が公開されますが、そういった点が他のアーティストとの大きな違いだと思います」と自信をのぞかせた。

(写真提供=OSEN)ソヒ

また、MVについてRIIZEは「ハイティーン映画の主人公になったような感覚を込めました。MVは全編アメリカ・ロサンゼルスで撮影して、年齢や国籍、性別に関係なく、RIIZEの音楽に合わせて一つになっていく物語を描きました」と紹介し、「一緒に撮影したダンサーの皆さんが特に印象に残っています。総勢38人のダンサーの方々が、エネルギーや雰囲気、バイブスを見事に表現してくれました」と語った。さらに「大通りの真ん中で1日中撮影をしました。子どもの頃に行ったことのある道路だったので、不思議な体験でした」と思い出を振り返った。

(写真提供=OSEN)ショウタロウ

RIIZEの1stフルアルバムには、メンバーたちの感情が歌詞にそのまま込められている。新たな章の始まりに対する覚悟を示す1曲目『Odyssey』をはじめ、チームとしてのビジョンが伝わるHIPHOPナンバー『Bag Bad Back』、逆境を乗り越え目標へと飛躍するRIIZEのカラーを表現した力強いダンスナンバー『Ember to Solar』、シンガロングパートが魅力のRIIZEらしい青春応援ソング『Show Me Love』など、多彩な楽曲が揃っている。

(写真提供=OSEN)アントン

さらに、メンバーのアントンの父であり、音楽プロデューサーのユンサンが手がけたインタルード『Passage』は、アルバム全体の感情を切り替える転換点として機能している。このほかにも、童話のような雰囲気の『Midnight Mirage』、ファンソングであるバラード『The End of the Day』と『Inside My Love』、そしてRIIZEの決意と覚悟を込めた10曲目『Another Life』が収録されている。

(写真提供=OSEN)ウォンビン

RIIZEは、『Bag Bad Back』について、「カリスマ性を感じられる曲です。良いアーティストに成長したいという思いを込めました。以前授賞式のスピーチで話した言葉も歌詞に取り入れ、RIIZEのアイデンティティを感じられる一曲です。ショウタロウが振付に参加しており、意味の深い楽曲です」と語った。

『The End of the Day』については、「今回が初披露となるバラードなので、多様なボーカルの色に注目して聞いてほしいです。ファンソングということもあり、“RIIZEの1日の始まりと終わりにはいつもファンがいる”という思いと感謝の気持ちを込めました。どの曲も素晴らしいですが、この曲は自然と何度も聴いてしまいます」と語った。また、「メンバー全員が好きな曲なので、移動中の車内でよく一緒に歌っています。カラオケにもぴったりな曲なので、ぜひたくさん歌ってほしいです」と呼びかけた。

(写真提供=OSEN)RIIZE

アントンの父親であり音楽プロデューサーのユンサンが参加した『Passage』に対してアントンは「今回のアルバムには様々なジャンルの楽曲が入っているので、全体を自然につないでくれるサウンドが必要でした。会社から父に連絡してくれたようです。曲と曲の間の雰囲気をうまく整えてくれたと思いますし、仕上がりもとても良かったです。メンバーたちも知らなかったようで、父が参加すると聞いたときは驚きました。でも父とは普段からよく話していて、あらかじめ曲を聴かせてもらったりもしました」と明かした。ウォンビンは「僕たちも後から知って、本当に驚きました」と笑顔で語り、「途中にこの楽曲が出てくるのですが、つながりが自然で集中力も引き立てられて、短いながらもとても印象的でした」とコメントした。

ソヒは「2024年の年間チャートに僕たちの曲が3曲も入っていて本当に嬉しかったです。今回のフルアルバムの楽曲もチャートインできる自信があります。良い曲ばかりなので、たくさん聴いてもらえることを期待しています」と伝えた。アントンは、「初のフルアルバムだからこそ、2025年を振り返ったときにRIIZEのアルバムが思い浮かぶようになってほしいです」と目標を明かした。ウォンビンは「2025年を象徴するグループになりたいです。ユーチューブで“何度も再生されたシーン”というのがありますが、今年1番記憶に残るグループとして名前が挙がってほしい」と意気込みを見せた。

なお、RIIZEの1stフルアルバム『ODYSSEY』は5月19日午後6時よりMelon、iTunes、Apple Music、Spotifyなどの各種音楽配信サイトにて配信される。

(記事提供=OSEN)

◇RIIZEとは?

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」(成長する)と「Realize」(実現する)の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビューした。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。

