ハン・ソヒ、深夜にベッドセルカを公開　「不思議な雰囲気、美しさは本物」 | RBB TODAY

女優ハン・ソヒが日常の一コマを切り取った多彩なセルカ(自撮り写真)を公開し、ファンの視線を集めている。

【写真】ハン・ソヒ、タンクトップ姿で“脇腹タトゥー”を堂々披露

5月5日、ハン・ソヒは自宅のリビングルームや寝室など、様々な場所で撮影したセルカをSNSに投稿。コメントなどは添えず、写真のみを公開したが、そのビジュアルの圧倒的な存在感に、多くの関心が寄せられている。

公開された写真では、ハン・ソヒが赤のスリーブレスを身にまとい、透き通るような白い肌と赤いリップでカメラをじっと見つめている。また別のカットでは、赤らんだ頬にミステリアスな雰囲気を漂わせ、セクシーな魅力を発揮。ベッドに横たわるショットや、すっぴんで眼鏡をかけた自然体の姿も公開され、多面的な魅力を惜しみなく披露した。

(画像=ハン・ソヒInstagram)

これらの写真を見たファンたちは「家にいてもこんなに綺麗なんて」「ソヒ、美しすぎる」といった称賛の声を続々と寄せている。

一方、ハン・ソヒは次回作である映画『プロジェクトY(仮題)』で、女優チョン・ジョンソと共演し、スクリーン復帰を果たす予定だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡~Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

