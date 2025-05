宇多田ヒカルがYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場し、新曲「Mine or Yours」を披露することが発表された。

「Mine or Yours」は2025年初リリースの楽曲で、軽やかなテンポとメロウな曲調が特徴。宇多田がアンバサダーを担当する「綾鷹」のCMにも起用されている。

今回はそんな同楽曲を、一発撮りでメディア初パフォーマンスする。なお、動画は本日5月2日22時よりプレミア公開される予定だ。

また宇多田は「THE FIRST TAKE」への出演を記念し、公式YouTubeチャンネルにて三部構成のオンラインイベント「Hikaru Utada Release Online Party “Mine or Yours”」を開催。イベントは本日5月2日12時から「THE FIRST TAKE」プレミア公開直前の22時まで行われる。