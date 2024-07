TWICEの日本人メンバー3名からなるユニットMISAMOが、10月に2ndミニアルバムを発売する。

MISAMOは、TWICEのメンバーであるMINA、SANA、MOMOで構成されるユニット。この発表は、TWICEが6日間にわたるスタジアムツアー「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」を成功裏に終えた直後に行われた。MISAMOは、このスタジアム公演で1stミニアルバム「Masterpiece」に収録されている「Behind The Curtain」と「Do not touch」の2曲を披露し、観客から大きな歓声を浴びた。

昨年7月にリリースされた1stミニアルバム「Masterpiece」では、東阪で倍率15倍超のプレミアムショーケースを開催し、第74回NHK紅白歌合戦にMISAMOとして初出場を果たすなど、デビュー作から様々な記録を打ち立てている。

2ndミニアルバムの詳細はまだ明らかにされていないが、デビュー作での成功を受けて、音楽ファンからの期待は高まっているようだ。