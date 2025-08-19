BIGBANG・D-LITE、デビュー19周年の感謝を込めて…“耳”で繋がる新コンテンツ『DsRaDio』公開！ | RBB TODAY

BIGBANGのD-LITE（デソン）がデビュー19周年を迎え、ファンに特別なプレゼントを用意した。

D-LITEは本日（19日）午後、公式YouTubeチャンネルを通してデビュー19周年記念のオリジナルコンテンツ『DsRaDio』の第1話を公開する。

『DsRaDio』は「見るのはプラス、聴くのが本質」というコンセプトで、ラジオならではの魅力を生かし、D-LITEとファンが“耳でつながる時間”を盛り込んだコンテンツだ。各回では彼の率直なトーク、ファンから寄せられたエピソード、そして過去と現在をつなぐ真摯な交流が展開される予定だ。

先立って公開されたティザー映像では、昨年の18周年記念コンテンツ『D's Table』の看板を外し、ヘッドセットを装着したD-LITEの姿が収められ、注目を集めた。また別の映像では、DJに扮したD-LITEがラジオ機材を自在に操る姿が公開され、本編への期待感を高めている。

（画像＝D-LITE公式YouTubeチャンネル）

さらに、彼が運営するYouTubeチャンネル『家D-LITE』では、BIGBANGのデビュー19周年を記念し、メンバー全員が出演する特別コンテンツも公開予定だ。長い間、それぞれの分野で活動してきたメンバーたちが久々に一堂に会するという知らせに、ファンの関心が集中している。

D-LITEは現在、ワールドツアー「DAESUNG 2025 ASIA TOUR：D’s WAVE」を通じて世界中のファンと交流している。4月のソウル公演を皮切りに、ホーチミン、クアラルンプール、台北、香港、神戸、シンガポール、シドニーなどアジア主要都市でステージを披露してきた。今後はマカオ、横浜、高雄へとツアーを続けていく。

デビューから19年間、ファンと共に歩み続けてきたD-LITE。音楽やステージはもちろん、多彩なコンテンツを通じてさらに深まった魅力を発揮し続ける彼の今後の活躍に大きな期待が寄せられている。

なお、『DsRaDio』は、本日（19日）午後6時より、D-LITE公式YouTubeチャンネルにて初公開される。

（記事提供＝OSEN）

◇D-LITE（デソン） プロフィール

1989年4月26日生まれ、本名カン・デソン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。リードボーカルを務め、『LIES』『Last Farewell』『HARU HARU』『SUNSET GLOW』『BAD BOY』『LOSER』『BANG BANG BANG』など数多くのヒット曲を生み出した。グループ活動の他にもソロアーティストとしても高く評価されており、センスあふれる話術を通じてタレントとしても活躍。YGエンターテインメントを離れ、2023年4月にR&Dカンパニーと契約した。

