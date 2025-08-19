折り鶴を燃やす演出などで物議も　IVE新アルバムのムードサンプラーが公開、カバーガールに変身 | RBB TODAY

IVEが“カバーガール”に変身した。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントは8月18日、IVEの公式YouTubeチャンネルで4thミニアルバム『IVE SECRET』の2本目となるムードサンプラー映像を公開した。

映像の中でIVEメンバーたちは、大胆なメイクと洗練されたスタイリングで“カバーガール”へと変身。散らかったパウダールームで堂々とポーズを決め、英語ナレーションが加わることで独創的かつユニークな雰囲気を完成させた。

終盤には、メンバーたちが口元を手で隠して笑みを浮かべたり、壁を突き破って登場する巨大なオブジェを背景にそれぞれ異なるバッグを掲げる場面も。さらに保安検査場を思わせるシーンでは、バッグの中から香水や人形、ゼリーといった小物に混じって危険物が映し出され、ミステリアスなムードを一層高めている。

8月25日にカムバックを控えるIVEは、このムードサンプラーを通じて「真に美しい者ほど、最も危険だ」という強烈なメッセージを発信。華やかな外見の裏に潜む“カバーガール”の秘密の一面を描き出し、新作への期待を高めた。

IVE

IVEはこれまで多彩なティザーコンテンツを展開し、カムバックへの熱気を盛り上げてきた。一時は「イーヴィル・キューピッド」をテーマにしたトレーラーで折り鶴を燃やすシーンなどが盛り込まれ、日本で物議を醸したこともあった。

それでもIVEは、新作ごとに新たなコンセプトや音楽、パフォーマンスを提示し、K-POPシーンをリードしている。今回の新譜でも既存の魅力を広げつつ、差別化された世界観でグローバルファンを魅了すると期待されている。

リード曲『XOXZ』を含む計6曲が収録された『IVE SECRET』は、8月25日午後6時に配信開始される。

