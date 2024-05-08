「TIF2024」出演者第3弾！48グループ6組の出演が決定 | RBB TODAY

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「TIF2024」出演者第3弾！48グループ6組の出演が決定

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「TIF2024」出演者第3弾！48グループ6組の出演が決定
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　世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL2024」（TIF）が8月2日から4日の3日間、お台場・青海周辺エリアにて実施される。8日、出演者第3弾の発表があった。

　今回出場が発表されたのはHKT48 ・AKB48 ・ SKE48 ・ STU48 ・ NMB48 ・ NGT48の6組。昨年に引き続き、今年もTIFのステージに国内の48グループが勢揃いする。


■出演者名（50音順）
HKT48
AKB48
SKE48
STU48
NMB48
NGT48

■すでに発表されているグループ
ideal peco
あまいものつめあわせ
アンスリューム
THE ORCHESTRA TOKYO
かすみ草とステラ
CANDY TUNE
GILTY x GILTY
クマリデパート
situasion
CYNHN
てぃあどろっぷ！
NANIMONO
なみだ色の消しごむ
NARLOW
#2i2
二丁目の魁カミングアウト
#ババババンビ
Peel the Apple
FES☆TIVE
MyDearDarlin‘
#Mooove!
Merry BAD TUNE.
ラナキュラ
iLiFE!
Appare!
AMEFURASSHI
いぎなり東北産
INUWASI
ukka
C;ON
JamsCollection
タイトル未定
DIALOGUE+
高嶺のなでしこ
TIF de Debut2024 supported by Denonbu
Devil ANTHEM.
でんぱ組.inc
虹のコンキスタドール
NEO JAPONISM
PIGGS
フィロソフィーのダンス
FRUITS ZIPPER
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わーすた
《櫻井哲夫》
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