「TIF2024」出演者第3弾！48グループ6組の出演が決定 | RBB TODAY

世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL2024」（TIF）が8月2日から4日の3日間、お台場・青海周辺エリアにて実施される。8日、出演者第3弾の発表があった。 今回出場が発表されたのはHKT48 ・AKB48 ・ SKE48 ・ STU48 ・ NMB48 ・ NGT48の6組。昨年に引き続き、今年もTIFのステージに国内の48グループが勢揃いする。■出演者名（50音順）HKT48 AKB48 SKE48 STU48 NMB48 NGT48■すでに発表されているグループideal pecoあまいものつめあわせアンスリュームTHE ORCHESTRA TOKYOかすみ草とステラCANDY TUNEGILTY x GILTYクマリデパートsituasionCYNHNてぃあどろっぷ！NANIMONOなみだ色の消しごむNARLOW#2i2二丁目の魁カミングアウト#ババババンビPeel the AppleFES☆TIVEMyDearDarlin‘#Mooove!Merry BAD TUNE.ラナキュラiLiFE!Appare!AMEFURASSHIいぎなり東北産INUWASIukkaC;ONJamsCollectionタイトル未定DIALOGUE+高嶺のなでしこTIF de Debut2024 supported by DenonbuDevil ANTHEM.でんぱ組.inc虹のコンキスタドールNEO JAPONISMPIGGSフィロソフィーのダンスFRUITS ZIPPER真っ白なキャンバスRingwanderungわーすた